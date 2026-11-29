किवळे : वाढते शहरीकरण आणि बांधकामांमुळे मोकळ्या जागा कमी होत आहेत. धनगर समाजाचा पारंपारिक मेंढपाळ व्यवसाय आव्हानात्मक झाला आहे. बारामती ते लोणावळा डोंगर रांगेत भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळांना आता चारा आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे..किवळे-गहुंजे परिसरातील झाडाझुडपांनी वेढलेल्या मोकळ्या जागेत सध्या मेंढ्या आणि शेळ्यांचा मोठा कळप विसावलेला दिसत आहे. दिवसभर चारा-पाण्याच्या शोधात भटकंती केल्यानंतर अशा जागा मेंढपाळांसाठी तात्पुरता विसावा ठरतात. मात्र, चराई क्षेत्र कमी होत असल्याने जनावरांच्या संगोपनाचा खर्च वाढत असल्याचे मेंढपाळांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..हा व्यवसाय केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून पिढ्यान्पिढ्या जपलेली जीवनशैली आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता कुटुंबासह भटकंती करावी लागते. मेंढ्यांच्या लेंडीखतामुळे शेतीला फायदा होत असल्याने या व्यवसायाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जवळचा संबंध आहे..मेंढपाळ व्यवसाय हा आमचा पिढीजात व्यवसाय आहे. मेंढ्या आणि शेळ्यांचे संगोपन करूनच आमच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, पूर्वीच्या तुलनेत आता चराईसाठी मोकळ्या जागा कमी झाल्या आहेत. शासनाने मेंढपाळ बांधवांच्या अडचणी समजून घेऊन चराई क्षेत्र आणि पाणीपुरवठ्याबाबत मदत करावी. - बाळू वारखडे, पाटस ता. दौंडवाढत्या शहरीकरणात धनगर बांधवांचा पारंपरिक मेंढपाळ व्यवसाय टिकवणे गरजेचे आहे. त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही समाज व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. - रोहिदास दांगट पाटील, शेतकरी, किवळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.