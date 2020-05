पिंपरी-चिंचवडच्या या शॉपिंग मॉलवाल्यांना आता करावं काय?

पिंपरी : चौथ्या लॉकडाउननंतर रेडझोन व कंटेन्मेंट परिसरात कोणते व्यवहार सुरू राहणार व कोणते बंद याचे स्पष्ट संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. तरी, देखील पिंपरी-चिंचवडमधील शॉपिंगमॉल चालकांनी गेल्या चार दिवसांपासून नियम पायदळी तुडवत मनमानी पद्धतीने खुलेआम मॉल सुरू केले आहेत. स्वच्छतेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मॉलमध्ये थेट शॉपिंगला नागरिकांनी सुरुवात केली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सध्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये टोलेजंग मॉलची संख्या आठ ते दहा आहे. हे मॉल 22 मार्च पासून बंद आहेत. या सर्व ठिकाणी सध्या स्वच्छतेची कामे सुरू आहेत. त्यातील पाच ते सहा मॉल थेट शॉपिंगसाठीच सुरू झाले आहेत. मोरवाडी व चिंचवडमधील तीन मॉल चार दिवसांपासून सुरू आहेत. सध्या शहरात बाधित रुग्णांची संख्या 226 वर गेली आहे. त्यानुसार कठोर निर्बंध लादूनही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे चित्र आहे. चिंचवड आनंदनगर, दिघी, किवळे, मोरेवस्ती चिखली, पिंपळेगुरव या भागातील रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. तरी देखील शहरात शॉपिंगमॉल सुरू झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. चिंचवड येथे मॉलला लागून असलेल्या आनंदनगर परिसरात दिवसभरात चक्क 18 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. राज्य सरकारच्या चौथ्या लॉकडाउनच्या आदेशात हॉटेल, रेस्टॉरंट्‌स, धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्थांसह शॉपिंग मॉल 31 मे पर्यंत बंद ठेवण्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र, मॉलचालकांनीच दुकाने खुली केल्याने त्याचा गैरफायदा मॉल परिसरातील कापड दुकाने, ज्वेलरी, चष्मा विक्री व सौंदर्य प्रसाधनांच्या दुकानांनी घेतला आहे. ही दुकाने सायंकाळपर्यंत बिनधास्तपणे सुरू आहेत. यातील काहींनी दुकानांचे अर्धे शटर व्रिकीसाठी खुले ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे मॉलबाहेरील छोट्या व्यावसायिकांनी देखील जागा ताब्यात घेण्यास सुरवात केली आहे. लॉकडाउन आहे की, नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अशा टोलेजंग बड्या मॉलचालकांवर कारवाई होणार की नाही हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे? ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप असे आहे चित्र

चिंचवड येथील टोलेजंग मॉलने स्वच्छतेच्या नावाखाली मॉल सुरु केला. त्यानंतर तो बंद झालाच नाही. मॉलची वेळ विचारली असता, सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 पर्यंत सांगण्यात आली. त्यानंतर मोरवाडी येथील मॉलमध्ये देखील सकाळी 10 ते दुपारी

4 वाजेपर्यंत मॉल सुरु राहील असे सांगितले. मॉलच्याबाहेरच पिशवी घेऊन नागरिक खरेदी करताना दृष्टीस पडत आहेत. त्यानंतर प्रवेशद्वाराजवळ सॅनिटायजर व मास्कबद्दल सूचना सांगतानाही कोणी कर्मचारी नाही. चिंचवड येथील सुरक्षारक्षक महिलेला मॉल सुरू झाले का याबद्दल विचारणा केली असता मॉल सायंकाळ पर्यंत सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. मात्र, खरेदीसाठी आलेले नागरिक बिनदिक्कतपणे खरेदी करताना दिसून आले.

