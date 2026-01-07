Ajit Pawar : चाळीस हजार कोटींची कामे दाखवा; अजित पवार यांचे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आव्हान

पिंपरी - ‘पिंपरी चिंचवडमध्ये २०१५-१६ ला चार हजार ८४४ कोटींच्या ठेवी होत्या. त्या आतापर्यंत दहा हजार कोटींपर्यंत जायला पाहिजे होत्या; परंतु आता फक्त दोन हजार १३२ कोटींच्या आहे. याला कोण जबाबदार आहे?’’ असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला..तसेच ‘२०१७ पासून आतापर्यंत महापालिकेने ६० हजार कोटींचे अर्थसंकल्प मांडले. यात ३० ते ३२ टक्के आस्थापना खर्च झाला. तो वगळता ४० हजार कोटींची कामे कुठे झालीत? त्याचे उत्तर त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी द्यायला नको का? ते विचारण्याचा अधिकार जनतेला नाही का?’ असे प्रश्नही उपस्थित करीत अजित पवार यांनी भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला जाब विचारला. तसेच, ‘अधिकाऱ्यांवर दबावाचे राजकारणही सुरू असल्याचे दिसत,’ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रभाग क्रमांक २१ मधील उमेदवार संदीप वाघेरे, डब्बू आसवानी, निकीता कदम आणि प्रियांका कुदळे यांच्या प्रचारार्थ मंगळवारी (ता. ६) पिंपरी गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पवार यांची सभा झाली. त्यात ते बोलत होते..विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, माजी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती श्रीरंग शिंदे, गिरिजा कुदळे, पीसीएमटीचे माजी सभापती संतोष कुदळे, माजी नगरसेवक नाना काटे, रामआधार धारिया, विजय कापसे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, पवार यांनी मंगळवारी तापकीर मळा चौक, शुभम गार्डन वाल्हेकरवाडी येथेही सभा घेतल्या.पवार म्हणाले, ‘पिंपरी चिंचवड शहरात विविध जाती-धर्मांचे नागरिक राहतात. शहराला मिनीभारत म्हणून ओळखले जाते. देशभरातून रोजगारासाठी लोक शहरात आले आहेत. पूर्वी लोक कामाला पिंपरीत यायचे आणि राहायला पुण्यात जायचे. त्यावेळी असा निश्चय केला, की लोक कामाला पिंपरीत आले पाहिजेत आणि राहिले पण पिंपरीत पाहिजेत. आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून चालणार नाही; तर हे शहर देशपातळीवर उत्तम शहर म्हणून पुढे आले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले.’.सर्वांना सोबत घेऊन काम केले. त्यासाठी दिलीप बंड, डॉ. श्रीकर परदेशी, आशिष शर्मा, राजेश पाटील, श्रीनिवास पाटील यांच्यासारख्या सर्वोत्तम अधिकाऱ्यांना आणले. त्यांच्या माध्यमातून शहरात विकासकामे केली.’’‘इथल्या कारभाऱ्याने काय केले?’‘१९९२ ते २०१४ पर्यंत देशात काँग्रेसचे सरकार असतानाही आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका त्यांच्या विरोधात लढलो. आता राज्यात सरकारमध्ये असलो, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था वेगवेगळी लढत आहोत. २०१७ ते आतापर्यंत सत्ता त्यांच्या हाती होती. इथला जो कारभारी होता. त्याने काय कारभार केला,’ असा टोला आमदार महेश लांडगे यांचे नाव न घेता लगावला..आशिया खंडामध्ये श्रीमंत असणारी महापालिका आज कर्जबाजारी झालेली आहे. याला जबाबदार कोण? मी पिंपरी चिंचवडचा विकास केला; पण कर्ज काढले नाही. एकदा आशिष शर्मा म्हणत होते की, ‘दादा काहीतरी करावे लागेल.’ मी म्हटले, ‘अजिबात नाही.आपण काही कठोर निर्णय घेऊ. त्याच्यामध्ये काटकसर काही बाबतीत करू. परंतु कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कर्ज काढायचे नाही. हे आम्हाला शोभणार नाही. आता मात्र आपल्या ठेवी मोडण्याचे काम चाललंय? ठेवी वाढायला पाहिजेत. त्या कमी होत आहेत.’’.मतदारसंघ वाढीचे सूतोवाच!‘अण्णासाहेब मगर, रामकृष्ण मोरे यांनी बांधलेली महापालिकेची इमारत अपुरी पडत आहे. तेव्हा हवेली हा एकच मतदारसंघ होता. आता तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. उद्या चार-पाचही होऊ शकतात. चिंचवड, भोसरीमध्ये प्रत्येकी सहा लाख मतदार आहेत.लोकसंख्या तर थांबवू शकत नाही. देशातील कोणताही नागरिक कुठेही जाऊन राहू शकतो. व्यवसाय, नोकरी करण्याचा अधिकार घटनेने त्यांना दिला आहे. त्यामुळे विरोध करता येत नाही,’ असेही पवार यांनी सांगितले..आठवणींना उजाळाया सभेत अजित पवार यांचे अनेक जुने सहकारी व्यासपीठावर होते. त्यांना उद्देशून पवार म्हणाले, ‘यातील काही जणांबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली. १९९२ च्या स्थानिक निवडणुकीवेळी लाउडस्पीकर आणि रिक्षातून फिरायचो. अल्फान्सा डेनिस, शमीम पठाण यांचा आवाज आजही आठवतो. शांती सेनदेखील चांगले काम करायच्या. काळ कोणासाठी थांबत नसतो. आता नवीन पिढी पुढे आली आहे. त्यांना नेतृत्वाची संधी देत आहोत.’.काकांच्या पुण्याईने बरं चाललंय‘मी पूर्वीही पालकमंत्री असताना शहरातील कामे कशी सुरू आहेत, ते बघायचो. शहर विकासासाठी संदीप वाघेरे यांना सांगायचो, ‘तुमच्यासारख्यांची गरज आहे. आपण बरोबर काम करू.’ मला पिंपरीतून दुसरी काही अपेक्षा नाही. काकांच्या पुण्याईने माझं बरं चाललंय. खोटं बोलत नाही. त्याबद्दल माझी काळजी करू नका,’ असे पवार म्हणाले..पवारांनी वाचली विकासकामांची यादीपुणे-मुंबई महामार्गाचे रुंदीकरणशहरात ठिकठिकाणी भुयारी मार्ग, उड्डाणपूलराष्ट्रवादीच्या काळात शहराला देशातील बेस्ट सिटी पारितोषिकग्रीनरी, मेट्रो कामाला मंजुरी, विविध विकासकामेलोकसंख्या वाढीमुळे पवना धरणाचे पाणी कमी पडायला लागले. त्यामुळे भामा आसखेडचे पाणी आणलेकोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता कामे केली. व्हेंटिलेटर, रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन, जम्बो हॉस्पिटल सुरू करण्यासह लसीकरणाचे काम केले .स्थायी समितीचे अध्यक्षपद दिलेमी त्याला नगरसेवक केले. विलास लांडे यांच्या आमदारकीला त्रास होऊ नये म्हणून महापालिका स्थायी समिती दिली. या पठ्ठ्याने तेथे करायचे तेच केले. तोच आता विलास लांडे यांच्या विरोधात निवडून आला. काय करायचे? आज काय संपत्ती झाली? कुठून आला इतका पैसा? आज दादागिरी कोणाची आहे? कामामध्ये रिंग, भ्रष्टाचार कोण करतोय? अशा शब्दांत पवार यांनी आमदार महेश लांडगे यांचे नाव न घेता टीका केली. त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश नसल्याचेही पवार म्हणाले..पानपट्टीवाला उपाध्यक्ष केला'आम्ही वेगवेगळ्या जाती-धर्मांतील लोकांना उमेदवारी दिली आहे. पानपट्टी चालवणाऱ्या अण्णा बनसोडे यांना आज विधानसभा उपाध्यक्ष म्हणून मंत्रिपदाचा दर्जा दिला. कविचंद भाट हयात नाहीत. त्यांना महापौर केले. आदिवासी समाजातील महिलेला महापौर केले. नुसती भाषणे करत नाही, शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारधारेने चाललो, असे बोलून चालत नाही; तर तशी कृती करावी लागते. आम्ही नेहमीच समाजाचा विचार केला,' असेही पवार यांनी सांगितले.. 