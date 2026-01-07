पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar : चाळीस हजार कोटींची कामे दाखवा; अजित पवार यांचे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आव्हान

आशिया खंडामध्ये श्रीमंत असणारी महापालिका आज कर्जबाजारी झालेली आहे. याला जबाबदार कोण?
पिंपरी - ‘पिंपरी चिंचवडमध्ये २०१५-१६ ला चार हजार ८४४ कोटींच्या ठेवी होत्या. त्या आतापर्यंत दहा हजार कोटींपर्यंत जायला पाहिजे होत्या; परंतु आता फक्त दोन हजार १३२ कोटींच्या आहे. याला कोण जबाबदार आहे?’’ असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला.

