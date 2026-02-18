Moshi News : श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सव मानाच्या विड्याला तब्बल २५ लाखांची बोली

मोशी - ‘२५ लाख एक वार, २५ लाख दोन वार, २५ लाख तीन वार.. आणि हा मानाचा विड्याचा लिलाव घेतला आहे, नितीन पांडुरंग सस्ते व विजय पांडुरंग सस्ते या दोन भावांनी... असा खर्जातील आवाज घुमत होता मोशीतील ग्रामदैवत श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सवामध्ये भाविकांनी अर्पण केलेल्या वस्तूंच्या लिलावाप्रसंगी !.लाखोंच्या बोलीमुळे श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सवातील विविध वस्तूंचा विशेषतः विड्याचा लिलाव राज्यात प्रसिद्ध सर्वत्र आहे. दीडशे वर्षांहून अधिक काळ ही परंपरा व भंडारा उत्सव आजही सुरू आहे. याच उत्सवात महाराजांना अर्पण केलेल्या मानाची ओटी, विडा, लिंबू, सोने-चांदीचे दागिने, शेतातील फळे, भांडी, भाजीपाला यासह विविध वस्तू अर्पण करतात. त्यांचा मंगळवारी (ता. १७) सकाळी झाला..पिढ्या न् पिढ्या बोली लावण्याचे काम नारायण केदारी, सागर केदारी आणि निखिल केदारी यांनी हे काम विनामोबदला केले. त्यांनी आपल्या खर्जातील आवाजात एक-एक वस्तूंची बोली लावली. यावेळी देवस्थान ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी, विश्वस्त व मोशी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..अशी लागली बोलीमानाचा पहिला विडा योगेश गुलाब बोराटे यांनी २ लाख ५१ हजार रुपये, मानाचे पहिले लिंबू (फळ) संभाजी बबन बोऱ्हाडे यांनी २ लाख ११ हजार रुपये, मानाची सुवर्णमुद्रा नारायण सहादू आल्हाट यांनी पाच लाख पाच रुपये, मानाचे शेवटचे लिंबू स्वप्नील दत्तात्रय सस्ते यांनी १० लाख ११ हजार १०५ रुपये, मानाची ओटी आकाश विष्णू सस्ते यांनी १५ लाख ११ हजार १०१ रुपये, तर या लिलावातील सर्वांत महत्त्वाचा मानला जाणारा लिलाव म्हणजे श्री नागेश्वर महाराज यांचा मानाचा विडा..हा लिलाव नितीन पांडुरंग सस्ते व विजय पांडुरंग सस्ते या बंधूनी २५ लाख रुपये एवढी सर्वोच्च बोली लावून घेतला. या विड्यातून महाराजांचा आशीर्वाद मिळाल्याची भावना सस्ते बंधूंनी व्यक्त केली.दरम्यान, सोमवारी (ता. १७) झालेल्या भंडारा उत्सवात सायंकाळी ५ ते ११ या वेळेत १ लाखाहून अधिक भाविकांनी बुंदी व शाकभाजीचा महाप्रसाद घेतला.या भंडारा उत्सावात दरवर्षी हजारो भाविक सहकुटुंब सहभागी होत असतात. तसेच अनेक पिढ्यांपासून सुरू असलेल्या परंपरांचे पालन या भाविकांकडून केले जाते. यात उत्सवात लहान मुलांपासून सर्व वयोगटातील नागरिक सहभागी होत असतात..रकमेचा देवस्थानासाठी वापरदेवस्थान ट्रस्टकडे विविध वस्तूंच्या लिलावाद्वारे १ कोटी २९ लाख ७८ हजार ९५८ रुपये जमा होत आहेत. तिचा विनियोग देवस्थानच्या प्रगतीसाठी केला जाईल, असे ट्रस्टकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.