Moshi News : श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सव मानाच्या विड्याला तब्बल २५ लाखांची बोली

सकाळ वृत्तसेवा
मोशी - ‘२५ लाख एक वार, २५ लाख दोन वार, २५ लाख तीन वार.. आणि हा मानाचा विड्याचा लिलाव घेतला आहे, नितीन पांडुरंग सस्ते व विजय पांडुरंग सस्ते या दोन भावांनी... असा खर्जातील आवाज घुमत होता मोशीतील ग्रामदैवत श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सवामध्ये भाविकांनी अर्पण केलेल्या वस्तूंच्या लिलावाप्रसंगी !

