क्रेडिट कार्ड हॅक करून पिंपरीत एकाने खरेदी केले विमान तिकीट

पिंपरी : एका व्यक्तीच्या क्रेडिट कार्डची माहिती हॅक करून एकाने त्याद्वारे २९ लाख ७४ हजार रुपये रक्कम विमानाच्या तिकीट बुकिंगसाठी वापरली. याबाबत बँकेमार्फत फसवणुकीची फिर्याद देण्यात आली. मिलिकअर्जुन परमेश्‍वर नंदर्गी (रा. हिंजवडी) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. फिर्यादी नंदर्गी आयसीआयसीआय बँकेत उपव्यवस्थापक आहेत. त्यांच्या बँकेचे ग्राहक अनिल शिवाजी घाडगे (रा. वाकड) यांच्या क्रेडिट कार्डची माहिती एकाने हॅक केली. त्या माहितीच्या आधारे २९ लाख ७४ हजार ८३३ एवढी रक्कम वापरून त्याने विमानाचे तिकीट खरेदी केले. यामुळे बँकेचे ग्राहक व बँकेची फसवणूक झाली.

