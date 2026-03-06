SSC Exam : ‘आता आम्ही पुढं शिकतूय, तुम्ही बी शिका!’ दहावी परीक्षेला ताई, आई, आजींकडून जोरदार अभ्यास

पिंपरी - काहींच्या आई-वडिलांनी त्यांना घरी बसवलेले होते, तर काहींच्या बाबतीत पालकांचे छत्र हरपून भावंडांची जबाबदारी अंगावर आली. त्यामुळे काम करण्यासाठी त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. इच्छा असूनही अनेकींना शाळामधूनच सोडावी लागली. मात्र त्यापैकीच १९४ महिलांनी आता लग्न, मुले, नातवंडे झाल्यानंतर दहावी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन या केंद्रात १७ ते ६१ वयोगटांतील १९४ महिलांनी यंदा प्रवेश घेतला आहे. या संस्थेअंतर्गत ‘सेकंड चान्स प्रोग्रॅम’ हा उपक्रम राबविला जातो. या संस्थेचा ९५ टक्के निकाल आहे.त्यांच्यातील काहीजणी गृहिणी आहेत. कोण धुणी-भांडी करतात, तर कोण मजुरी करून संसार करत आहेत. काहींना नातवंडे झाली आहेत. पण शिक्षणाच्या ओढीने त्या पुन्हा शिकण्याचा निर्णय घेत आहेत. सर्वसाधारणपणे पाचवीच्या पुढे शिक्षण सोडलेल्या असल्यास त्यांना एसएससी मंडळाचा १७ क्रमांकाचा अर्ज भरुन थेट दहावीला प्रवेश दिला जातो अन् दहावीच्या परीक्षेला बसविले जाते..संस्थेचे सुनीता पेटकर, उषा जाधव, रचना पोटे, नवनाथ खर्चन, सुदर्शन जाधव, नीलेश भारस्कर असे सहा शिक्षक या महिलांच्या सर्व विषयांची वर्षभर तयारी करून घेत असतात. या विद्यार्थिनीही आई आणि आजी आहेत. त्यांच्यावर संसाराची जबाबदारी आहे. ती सांभाळून त्या शिक्षण घेत आहेत..निम्म्या वयाच्या परीक्षार्थीबालाजीनगर (भोसरी), पिंपरीतील मिलींदनगर, चापेकर चौक, निगडीतील भक्ती -शक्ती चौक, विठ्ठलनगर, अंजठानगर येथे दररोज शाळा भरविली जाते. सर्व विषय शिकविले जातात. तज्ज्ञांकडून दहावीनंतर पुढे काय? या विषयावर मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाते. सध्या सुरू असलेल्या दहावीच्या परीक्षेच्या महिला परीक्षार्थी निम्म्याहून अधिक म्हणजे वयाच्या पन्नाशीतील आहेत..प्रथम संस्थेच्या ‘सेकंड चान्स’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिला पुन्हा एकदा शिक्षण घेऊन स्वावलंबी जीवन जगत आहेत. त्यांना सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे. हा उपक्रम केवळ पदवी मिळवून देत नाही, तर महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना समाज आणि कुटुंबात सन्मानाने जगण्याची संधी देतो.- वंदना धोत्रे, प्रकल्प प्रमुख, प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन.माझे वय ६१ वर्ष असून मी अंगणवाडी सेविका आहे. माझा शिक्षणामध्ये ३५ वर्षांचा खंड पडला. पण खूप वर्षांपासून मला दहावी द्यायची इच्छा होती. परंतु, कशी द्यायची ? हे मला माहिती नव्हते. मला प्रथमच्या ‘सेकंड चान्स’ विषयी माहिती मिळाली आणि मी अण्णा भाऊ साठे येथील केंद्रामध्ये प्रवेश घेतला. आम्हाला संस्थेकडूनच पाठ्यपुस्तके, वह्या व नोट्स देण्यात आल्या. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आमच्याकडून घेतले गेले नाही.- मीनल भालेराव, परीक्षार्थी.मी आठवीत शाळा सोडली होती. अजिंठानगरमध्ये सर्वेक्षण चालू असताना मला ‘प्रथम सेकंड चान्स’ बद्दल समजले आणि मी दहावीची परीक्षा देण्याचे ठरवले. मला शाळेत असल्यापासूनच गणित, इंग्रजी, विज्ञान या विषयांची भीती वाटत होती. परंतु येथे प्रवेश घेतल्यावर माझी भीती कमी झाली.- वैष्णवी कानडे, परीक्षार्थी, अजिंठानगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.