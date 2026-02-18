Hinjewadi News : सेंद्रिय स्ट्रॉबेरी, सफरचंदाचा गोडवा आता कासारसाईमध्ये; चिंचवडे यांच्या कष्टाला ‘फळ’

हिंजवडी - आयटी पार्कच्या गजबजाटाला लागूनही निसर्गाच्या शांत कुशीत वसलेलं कुसगाव. कासारसाई धरण परिसरातील डोंगरउतारावर अनुराधा सुनील चिंचवडे यांनी साकारलेलं सेंद्रिय फार्म हाऊस आज अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे. त्यामध्ये त्यांनी विविध फळे, भाज्यांच्या लागवडीबरोबरच स्ट्रॉबेरीची लाली आणि थंड हवामानात लगडणाऱ्या सफरचंदाचा गोडवाही रुजविला आहे. .कासारसाई भागातील जमीन पूर्वी भातशेतीसाठी ओळखली जात असे. मात्र एका मैत्रिणीच्या सुंदर परसबागेने प्रेरित होऊन अनुराधा चिंचवडे यांनी मनात नवं स्वप्न रुजवले. स्वतःच्या हाताने, पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने फळं, भाज्या पिकवायच्या. त्या एका विचारातून परसबागेचा प्रवास सुरू झाला आणि आज या शेतात शंभरहून अधिक प्रकारची झाडे डौलाने उभी आहेत..पालेभाज्या, कडधान्ये, हंगामी फळभाज्या आणि विविध ऋतूंतील फळझाडांनी परिसर बहरून गेला आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी काश्मीरच्या थंड, बर्फाळ प्रदेशात येणारे सफरचंदाच्या झाडाचे रोपटे त्यांनी लावले. या छोट्याशा रोपट्यापासून सुरू झालेला प्रवास फळ धारणेपर्यंत पोहोचला आणि पहिले सेंद्रिय सफरचंद हातात घेताना अनुराधा यांचे डोळे आनंदाने पाणावले..प्रत्येक ऋतू, नवीन आनंदआज त्यांच्या शेतात सेंद्रिय पद्धतीने शंभराहून अधिक प्रकारची झाडे बहरलेली आहेत. पालेभाज्या, कडधान्ये, फळभाज्या, विविध ऋतूंमध्ये येणारी फळझाडे जणू निसर्गाने इथे रंगांची आणि चवींची मुक्त उधळण केली आहे. डाळिंबाच्या झाडावर लालबुंद फळ, पेरूचा सुगंध, अंजीराची मधुर गोडी, स्ट्रॉबेरीची लाली आणि आंब्याचा मोहोर मोहक चाहूल देत असतो..सेंद्रिय शेतीवर भरअनुराधा चिंचवडे यांची शेतीची खरी ताकद म्हणजे त्यांची सेंद्रिय पद्धत. स्वतः तयार केलेले जीवामृत, मातीचे आरोग्य जपणारी नैसर्गिक खते आणि रसायनमुक्त शेती हेच त्यांचे तत्त्व. रसायनेमुक्त अन्न ही केवळ निवड नसून आजच्या जीवनशैलीजन्य आजारांपासून बचावासाठी अत्यावश्यक गरज असल्याचा त्यांचा ठाम विश्वास आहे..शेती माझ्यासाठी व्यवसाय नाही. ती मन:शांतीचा आणि निसर्गाशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या नात्याचा उत्सव आहे. प्रत्येक पालवी आशा देते. प्रत्येक फूल सौंदर्याची जाणीव करून देते आणि प्रत्येक फळ कष्टाचं गोड समाधान देते. डोंगरउतारावर उमललेलं हे सेंद्रिय स्वप्न सांगते की निसर्गावर विश्वास ठेवा; तो श्रमांना आणि प्रेमाला नक्कीच दाद देतो.- अनुराधा चिंचवडे, सेंद्रिय फळभाज्या उत्पादक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.