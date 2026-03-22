Talegaon Dhamdhere: तळेगाव ढमढेरेत गॅस वितरण कोलमडले; ग्राहकांना उन्हात ताटकळत प्रतीक्षा

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील विविध गावांमध्ये एच.पी.घरगुती गॅस सिलेंडरची वितरण व्यवस्था कोलमडली असून, प्रशासनाने हस्तक्षेप करून नियोजनानुसार सिलेंडरचे वाटप करावे, ग्राहकांना नियमानुसार बुकिंग केल्यानंतर वेळेत गॅस मिळावा अशी अपेक्षा गॅस ग्राहक करीत आहेत. .तळेगाव ढमढेरे येथे आज रविवारी (ता.२२) नेहमीप्रमाणे एच.पी गॅस सिलेंडरची गाडी येऊन सिलेंडरचे वाटप होईल या अपेक्षेने सकाळपासून ग्राहकांनी रांगेत टाक्या ठेवून कडक उन्हात गाडीची वाट पाहिली. परंतु आज सिलेंडरचे वाटप होणार नाही अशा प्रकारचा संदेश एच.पी गॅस एजन्सीद्वारे येथील ग्राहकांना उशिरा देण्यात आला. .सकाळपासून ११ वाजेपर्यंत कडक उन्हात रस्त्याच्या कडेला गॅसच्या टाक्या रांगेत ठेवून गॅसच्या गाडीची ग्राहक ताटकळत वाट पाहत होते. परंतु नेहमीप्रमाणे रविवारी सिलेंडरची गाडी न आल्याने सर्वांनाच मनस्ताप सहन करावा लागला. एजन्सीकडून कोणत्याही प्रकारची सूचना गॅस ग्राहकांना दिली जात नसल्याने तळेगाव ढमढेरे येथील एचपी गॅस सिलेंडरचे वितरण पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. प्रशासनाने एजन्सीला सूचना देऊन गॅस सिलेंडरचे वितरण नियोजनानुसार करावे, कोणत्या दिवशी सिलेंडरचे वाटप होणार आहे, किती वाजता होणार आहे, त्याचे वेळापत्रक प्रशासनाने जाहीर करावे अशी मागणी येथील गॅस ग्राहकांनी केली आहे. .काही गॅस ग्राहकांनी एजन्सीकडे विचारणा केली असता सोमवारी (ता.२३) गॅसचे वितरण होणार असल्याचे सांगण्यात आले. सकाळपासून रांगेत थांबलेल्या गॅस ग्राहकांना रिकाम्या टाक्या घेऊन पुटपुटत व मनस्ताप सहन करीत घरी जावे लागले..तसेच कासारी गावातही घरगुती एच.पी गॅस सिलेंडरचे वितरण चुकीच्या मार्गाने होत असून, बुकिंग केल्यानंतर तुमची टाकी नेली आहे अशा प्रकारचे ग्राहकांना सांगितले जात आहे. येथील गॅस वितरणही नियोजनानुसार करावे अशी मागणी येथील गॅस ग्राहकांनी केली आहे.