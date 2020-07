मावळात दिवसभरात ३१ पॉझिटिव्ह; कोरोनाबाधित तिघांचा मृत्यू              

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात बुधवारी दिवसभरात ३१ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर कोरोनाबाधित तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे तालुक्यातील मृतांची संख्या १७ झाली आहे. तालुक्यातील वळख येथील ६८ वर्षीय पुरुष, गवळीवाडा (लोणावळा) येथील ५५ वर्षीय पुरुष व तळेगाव येथील ६९ वर्षीय महिला अशा तिघांचा मृत्यू झाला. बुधवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या ३१ जणांमध्ये तळेगाव येथील सर्वाधिक १०, लोणावळा येथील सहा, वडगाव येथील तीन, कामशेत, वराळे, ऊर्से व कुसगाव पमा येथील प्रत्येकी दोन तर धामणे, सोमाटणे, साते व दारुंब्रे येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या ६७१ झाली असून त्यात शहरी भागातील ३०१ तर ग्रामीण भागातील ३७० जणांचा समावेश आहे. तळेगावात सर्वाधिक २०८, लोणावळा येथे ५४ तर वडगाव येथील रुग्ण संख्या ३९ झाली आहे. तालुक्यात आत्तापर्यंत १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर २५४ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. बुधवारी १४ जणांना घरी सोडण्यात आले. सध्या ४०० सक्रिय रुग्ण असून त्यातील १९४ जण लक्षणे असलेले तर २०६ जण लक्षणे नसलेले आहेत. लक्षणे असलेल्या १९४ जणांपैकी १३७ जणांमध्ये सौम्य स्वरूपाची तर ५० जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. पाच जण गंभीर तर दोन जण अत्यवस्थ आहे. सध्या १९६ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असून २०६ जण गृहविलगीकरणात असल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे व तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे यांनी दिली. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: Three died of corona infection in Mawla today