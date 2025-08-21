पिंपपरीत व्यसनमुक्तीचे जनजागृतीपर उपक्रम
ऊर्से, ता. २१ : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय, शहर अमली पदार्थ विरोधी पथक व ऊर्से येथील स्माईल व्यसनमुक्ती केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने पिंपरीतील विविध भागांत ‘नशा मुक्त भारत अभियानां’तर्गत व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात आले.
लाल टोपी नगर, गांधीनगर, नेहरूनगर पत्राशेड, विठ्ठल नगर अशा विविध भागांतून पदयात्रा काढण्यात आली. पदयात्रा, व्याख्याने व पथनाट्यांचे आयोजन करण्यात आले. ‘स्माईल’च्या कार्यकर्ते व रुग्णमित्रांनी ‘व्यसनमुक्ती शक्य आहे’ हे पथनाट्य सादर केले. या उपक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळाला.
‘स्माईल’चे संस्थापक हर्षल पंडित, पदार्थ विरोधी पथकाचे पिंपरी चिंचवड विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपक्रम झाले. आयोजनात हर्षल जोशी, राहुल बोरुडे, जयंत खेडेकर, अमित पाटील, अमेय कुलकर्णी, नीलेश साळुंखे, गणेश गुंडरे आदींनी भाग घेतला.
