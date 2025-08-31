‘परंदवडी-सोमाटणे रस्त्यावरील खड्डे बुजवा’
ऊर्से, ता. ३१: परंदवडी-सोमाटणे रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांची मोठी कसरत होत आहे. दुचाकी व चारचाकी वाहने चालवताना अपघाताची शक्यता निर्माण होत असल्याने ग्रामस्थांकडून खड्डे बुजवण्याची मागणी केली जात आहे.
परंदवडीतून ऊर्सेकडे वळताना आणि परंदवडी-सोमाटणे मुख्य रस्त्यावर खड्ड्यांची संख्या अधिक आहे. हे खड्डे नजरेस न पडल्याने वाहने थेट त्यामध्ये आदळत असून, त्यातून वाहनांचे नुकसान व अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दुचाकीस्वारांचा तोल जाऊन अपघात होण्याचा धोका अधिक असल्याची स्थिती आहे.
सध्या गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असून, अनेक नागरिक सहकुटुंब मिरवणुका व देखावे पाहण्यासाठी बाहेर पडत आहेत, अशावेळी रस्त्यांची ही दयनीय अवस्था गंभीर समस्या ठरू शकते.
ऊर्से व बेबडओहळ परिसरात औद्योगिकीकरणामुळे अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचत असल्याने ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव काळात तात्पुरत्या स्वरूपात तरी खड्डे खडी व मुरूम टाकून बुजवावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
गेल्या वर्षभरापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खड्ड्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. हे खड्डे आकाराने मोठे व धोकादायक असून, वाहन चालवताना वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.
