उर्से पंचक्रोशीत फुलांची सजावट, रोषणाई
उर्से, ता. ३१ : उर्से, परंदवडी व बेबडओहळ, शिवणे, धामणे, सडवली येथील सर्व मंडळांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सर्व मंडळानी फुलांची सजावट, विद्युत रोषणाई व साधेपणावरच भर दिला आहे.
उर्से येथील श्री पद्मावती मंदिरात गेल्या ४७ वर्षांपासून गणपतीची प्रतिष्ठापना केली जात आहे. सकाळ-सायंकाळी आरती व प्रसादाचे वाटप भक्तांना करण्यात येते. ग्रामस्थ मिळून सर्व सहकार्य व सेवा दहा दिवस करतात. शिवतेज मित्रमंडळाचे ३५ वे वर्ष असून यंदा लालबागचा राजा प्रतिकृती आकर्षण ठरत आहे. मंडळाने यंदा विद्युत रोषणाईवर भर दिला आहे.
गावातील शिवशक्ती मित्रमंडळ उर्से मठ मंडळाचे यंदाचे ३५ वे वर्ष आहे. मंडळाने साधेपणानेच गणपती सजावट केली आहे. जय मल्हार मित्रमंडळ यांनीही साधेपणानेच सजावट केली आहे. यंदा ऊर्से गावातील सर्व मंडळांनी फुलांची सजावट व साधेपणावरच भर दिला आहे.
श्रीमंत भैरवनाथ मित्रमंडळ, बेबडओहळ येथे गावकीचा ग्रामदेवतेच्या मुख्य मंदिरात गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. तसेच पारंपरिक पद्धतीने सजावट करण्यात आली आहे. शिवणे गावातही मंडळांनी हनुमान मंदिर, भैरवनाथ मंदिरात गणपतीची प्रतिष्ठापना केली आहे. यंदा मंडळांनी विद्युत रोषणाई व साधेपणावरच भर दिला आहे. सडवली गावातील तरुणांनी श्री पद्मावती मंदिरात गणरायाची प्रतिष्ठापना केली आहे. तसेच साधेपणाने सजावट केली आहे.
धामणे गावात साधेपणाने उत्सव
धामणेतील विघ्नहर्ता मित्रमंडळाचे ३० वे वर्ष असून जय भारत मित्र मंडळाचे ३५ वे वर्ष आहे. तर, चांगभले मित्र मंडळाचे २० वे वर्ष आहे. शिवतेज मित्र मंडळ २० वे वर्ष आहेत. शिवशक्ती मित्र मंडळ २० वे वर्ष आहे. शीतळादेवी मित्रमंडळ ३५ वे वर्ष आहे. याही वर्षी कुठलीही सजावट न करता सर्व मंडळांनी फुलांची सजावट साधेपणावरच भर दिला आहे. रोज आरती व भजनाचा कार्यक्रम होत असतो.
परंदवडी गावात डीजेला फाटा
श्रीमंत भैरवनाथ युवा ग्रुप मंडळाचे यंदा २२ वे वर्ष असून फुलांची सजावट करण्यात आली. सर्व तरुण मुले एकजुटीने सर्व कामे पार पाडतात. यंदाची विसर्जन मिरवणूक डीजे न लावता पारंपरिक पद्धतीने होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.