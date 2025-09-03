परंदवडी, बेबडओहळ गावांत गौरी-गणपतीचे विसर्जन
उर्से, ता. ३ : परंदवडी व बेबडओहळ गावांत सात दिवसांच्या घरगुती व मंडळाच्या गणपतीचे विसर्जन भक्तिमय वातावरणात झाले. ढोल-ताशांचे गजर, भजनीमंडळ व ट्रॅक्टरवरून गणपती मिरवणूक काढण्यात आली.
परंदवडी व बेबडओहळ गावांत गणपती सात दिवसाचे असतात. या काळात प्रतिष्ठापना, पूजा महाप्रसाद अशा कार्यक्रमांनंतर ग्रामस्थांनी घरातील गणपतींचे विसर्जन पवना नदीवरील घाटावर केले. मिरवणुकीमध्ये लहान मुले, तरुणाई, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठा सहभाग होता. महिलांनी परंपरेनुसार फेर धरून गौरीगीते गायली.
