इंदिरा महाविद्यालयाच्या वर्धापनदिनानिमित्त परंदवडी येथे रक्तदान शिबिर
ऊर्से, ता. ८ : इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट परंदवडी, महाविद्यालयाच्या ३२वा वर्धापन दिनानिमित्त रक्तदान व आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन परंदवडी येथे करण्यात आले होते. यात विद्यार्थी व कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. शिबिरात एकूण ८३ विद्यार्थी व कर्मचारी रक्तदानासाठी पुढे आले, तर ११२ विद्यार्थी व कर्मचारी आरोग्य तपासणी शिबिरात सहभागी झाले. आरोग्य तपासणीमुळे निरोगी जीवनाचा फायदा अनेकांना होणार आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्राचार्य डॉ. नीलेश उके, शिबिर एनएसएस समन्वयक प्रवीण चरडे यांचे व आरोग्य तपासणी शिबिरासाठी नवनाथ राऊत यांचे सहकार्य लाभले. शिबिराच्या यशस्वितेमध्ये सर्व विद्यार्थी स्वयंसेवकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले.
