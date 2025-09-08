गणेश विसर्जनासाठी भाविकांचा ग्रामीण भागाकडे ओढा
ऊर्से, ता. ८ ः गणपती विसर्जनासाठी शहरातील कृत्रिम हौदांपेक्षा गावातील नैसर्गिक नद्यांवर विसर्जन करण्याकडे भाविकांचा कल वाढताना दिसत आहे. यंदाही पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक नागरिकांनी गावाकडे येत बेबडओहळ येथील पवना नदीवर मोठ्या प्रमाणात गणपती विसर्जन केले.
गेल्या दोन वर्षांपासून हा कल अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. शहरातील नद्या प्रदूषित झाल्याने आणि काही ठिकाणी विसर्जन न करता गणपती मूर्ती टेम्पोत टाकल्या जात असल्याने भाविक अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबे आपल्या चारचाकी वाहनांतून गणपती घेऊन गावाकडे, विशेषतः पवना नदीकाठी येत आहेत.
महापालिकेने शहरात कृत्रिम हौद उभारले असले, तरी अनेक भाविकांना नैसर्गिक ठिकाणी विसर्जन करणेच योग्य वाटते. यंदा झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना नदीला भरपूर पाणी आहे. त्यामुळे बेबडओहळ येथे विसर्जनासाठी आलेल्या नागरिकांची कुटुंबासह मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. रहाटणी येथून आलेले एक कुटुंब आपल्या वाहनातून येथे येऊन श्रद्धेपूर्वक गणपतीचे विसर्जन करत असल्याचे दृश्य देखील यावेळी दिसले.
‘नदीवर शांततेत आणि भक्तिभावाने विसर्जन करता येते. गावाकडील निसर्गरम्य वातावरण आणि पवित्र पाण्यामुळे गणरायाला निरोप देताना समाधान वाटते,’ अशी भावना एका गणेशभक्ताने व्यक्त केली.
