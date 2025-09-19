डोणे गावात २५ वर्षांनंतर पुन्हा एसटी सेवा सुरू
ऊर्से, ता. १९ : मावळ तालुक्यातील शेवटच्या वेशीवर असलेल्या डोणे गावात तब्बल २५ वर्षांनंतर पुन्हा एस. टी. बससेवा सुरू झाली आहे. या सेवेमुळे गावातील नागरिक, विद्यार्थी आणि वृद्धांची होणारी पायपीट थांबली असून, गावात आनंदाचे वातावरण आहे.
डोणे हे गाव मावळ तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर असून, सुमारे दीड हजार लोकवस्तीचे आहे. २००० पर्यंत गावात बससेवा सुरू होती. मात्र, प्रवासीसंख्या कमी असल्याने ती सेवा बंद करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांत गावाची लोकसंख्या आणि रहदारी वाढली आहे. त्यामुळे पुन्हा बससेवेची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर डोणे एकता प्रतिष्ठानच्या वतीने तळेगाव आगार व्यवस्थापकांना आणि आमदार सुनील शेळके यांना निवेदन देण्यात आले.
या मागणीला प्रतिसाद देत आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नातून डोणे गावात बससेवा पुन्हा सुरू झाली. चंद्रकांत चांदेकर, राहुल घारे, शेखर काळभोर, सागर खिलारी, समीर खिलारी, सत्यवान घारे, श्रीधर वाघमारे, गणेश खिलारी, नामदेव सुतार आदी उपस्थित होते.
या बससेवेचा लाभ डोणे, शिवणे, पिंपळखुंटे, बेबडओव्हाळ आणि परंदवाडी येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
एस. टी. चालकाचा ग्रामस्थांनी सत्कार केला.
‘‘गावात तब्बल पंचवीस वर्षांपासून बंद असलेली एसटी सेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबेल आणि ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होईल. हा आनंदाचा क्षण आहे.’’
- बाळासाहेब घारे, अध्यक्ष, डोणे प्रतिष्ठान
फोटो क्रमांक : BBD25B03425
