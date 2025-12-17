अंतर्गत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
ऊर्से, ता. १७ : धामणे येथे प्रकल्प संचालक आत्मा पुणे व तालुका कृषी अधिकारी मावळ यांच्या वतीने २०२५-२६ या वर्षात आत्मा योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन प्रशिक्षण’ कार्यक्रम घेण्यात आला.
यावेळी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश यादव यांनी नैसर्गिक शेती म्हणजे काय? नैसर्गिक शेती कशी करावी? माती परीक्षणाचे महत्त्व, माती नमुना कसा काढावा, रब्बी हंगामातील पीक नियोजन, खते, जैविक फवारणी, नैसर्गिक शेतीचे फायदे, ऊस व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन केले. तर राहुल घोगरे यांनी आत्मा योजने अंतर्गत प्रशिक्षण व योजनेबाबत माहिती दिली. या प्रसंगी उपस्थित उप कृषी अधिकारी मिनाज शेख यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनेबद्दल माहिती दिली. प्रगतशील शेतकरी नितीन गायकवाड, सरपंच सोमेश गराडे व ग्रामस्थ उपस्थित होते. आयोजन सहाय्यक कृषी अधिकारी अश्विनी खंडागळे, पप्पू गराडे, नाना गराडे व कृषी सखी अंजना गराडे, कविता गराडे यांनी केले.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, तज्ञ शेतकरी तयार करणे, रासायनिक खताचा वापर कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- डॉ. योगेश यादव शास्त्रज्ञ, कृषी विस्तार केंद्र नारायणगाव
कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना योजनेबाबत माहिती देऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम, माती नमुने तपासणी काढणे, महाविस्तार एआय ॲप डाऊनलोड करणे, कृषी विभागाच्या योजना राबविणे याबाबत माहिती दिली.
- सोमेश गराडे, सरपंच धामणे
