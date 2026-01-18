ऊर्से गावात उत्साहाचे वातावरण
ऊर्से : आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा विविध गावांच्या हद्दीमधून जाणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. डोणेचे सरपंच ऋषिकेश कारके, आढले बुद्रुकच्या सरपंच सुवर्णा घोटकुले, बेबडओहोळच्या सरपंच तेजल घारे, शिवणेच्या सरपंच महेंद्र वाळुंज, मळवंडी ढोरेचे सरपंच गोरख ढोरे यांच्या पुढाकाराने त्या त्या गावात स्वागताची तयारी पूर्ण झाली आहे.
- ऊर्से, डोणे, आढले, चांदखेड, बेबडओहोळ, मळवंडी-ढोरे, शिवणे आदी गावांत जय्यत तयारी.
- ग्रामपंचायत, शाळा, विविध बचत गट, मंडळे, ढोल-लेझीम पथके सज्ज.
- ग्राम संस्कृतीचे दर्शन सायकलपटूंना घडविले जाणार.
- स्पर्धकांच्या स्वागतासाठी मंडपाची उभारणी.
- स्पर्धा मार्गांवर स्वयंसेवकांची नेमणूक.
आमच्या गावातून ही स्पर्धा जाणार असल्याने रस्त्यांच्या बाजूने स्वच्छतेची तयारी करण्यात आली आहे. स्वागतासाठी बचत गट, गणेश मंडळे, शाळेतील मुले हजर असणार आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात स्वागत केले जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशभूषेत मुले महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणार आहेत. याचा स्पर्धकांना नक्कीच आनंद होईल.
- मीना माळी, सरपंच, चांदखेड
