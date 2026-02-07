ऊर्सेमध्ये दुपारनंतर गर्दी
ऊर्से : सर्व मतदान केंद्रांवर सकाळी अल्प प्रतिसाद, तर दुपारनंतर गर्दी होती. सकाळी अकरानंतर मतदार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडले. दुपारी बारानंतर मतदानाचे प्रमाणे दुपटीने वाढले. सकाळी गावातील कामगार वर्ग, व्यावसायिक आदींनी मतदान केले. सकाळी आठ वाजल्यापासून मतदान केंद्रांवर तुरळक रांगा होत्या. जिल्हा परिषद शाळेबाहेर नागरीकांना मतदान केंद्राबाबत माहिती देण्यात येत होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिस तैनात असल्याने मतदान सुरळीत झाले. दुपारी कडक ऊन असूनही वयस्कर मंडळी, महिला व तरुणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ऊर्से, बेबडओहोळ, धामणे, परंदवडी, आढे, ओझर्डे, सडवली, बऊर, शिवणे, आढले, चांदखेड, डोणे, दिवड, ओव्हळे, सोमाटणे, शिरगाव, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, गहुंजे, सांगावडे आदि ठिकाणी मतदारांनी मोठ्या उत्साहात मतदान केले.
