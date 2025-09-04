भोसरीत आज विसर्जन मिरवणुका निघणार
भोसरी, ता. ४ ः भोसरी परिसरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या शुक्रवारी (ता.५) विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मात्र, अतिक्रमणांमुळे महापालिकेलाच पीएमटी चौकाजवळील श्री छत्रपती शिवाजी स्मारकाजवळ स्वागत मंडप उभारण्याची वेळ आली आहे.
भोसरी परिसरातील नागरिक आणि गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक पाहता यावी यासाठी भोसरीतील गणपतीचे विसर्जन अनंत चतुर्थीच्या एक दिवस अगोदर करण्याची परंपरा आहे. याही वर्षी भोसरीतील गणपतींचे विसर्जन नवव्या दिवशी करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्थापत्य विभागाद्वारे मंडळांचे स्वागत करण्यासाठी पीएमटी चौकाजवळील पुणे-नाशिक महामार्गाच्या सेवा रस्त्यालगतच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाशेजारी चाळीस फूट लांब, पंचवीस फूट रुंद आणि दहा फूट उंचीचा स्वागत मंडप उभारण्यात आला आहे. त्यामध्ये पोलिस यंत्रणेसाठी स्वतंत्रपणे व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या विद्युत विभागाद्वारे विसर्जन मार्गावर बारा सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे स्वागत मंडपात योग्य प्रकाश व्यवस्थेसह ध्वनिक्षेपणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच विद्युत विभागाद्वारे भोसरी परिसरातील कृत्रिम विसर्जन हौदाजवळ सीसीटिव्हीसह प्रकाश योजनेची व्यवस्था केली आहे.
भोसरी पोलिसांद्वारेही विसर्जनाच्या दिवशी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
विसर्जन मिरवणुकीतील भोसरीतील पीएमटी चौकाजवळील पुणे - नाशिक महामार्गाच्या सेवा रस्त्यालगत स्वागत मंडपात गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींचे हार आणि श्रीफळ देऊन स्वागत करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयातील पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
- तानाजी नरळे, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘इ’ कार्यालय
जागाच बदलली
दरवर्षी महापालिकेद्वारे गणेश मंडळांचे स्वागत करण्यासाठी पीएमटी चौकात स्वागत मंडप उभारण्यात येत होता. मात्र गेल्या वर्षापासून येथील अतिक्रमणांमुळे हा स्वागत मंडप पुणे - नाशिक महामार्गाच्या सेवा रस्त्यावर उभारण्यात येणार आहे. पीएमटी चौकाच्या मोकळ्या जागेत विसर्जन मिरवणुकीत गणेश मंडळांच्या ढोल ताशा पथकांद्वारे खेळ सादर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे विसर्जन मिरवणुकीचा आनंद घेण्यासाठी पीएमटी चौकात नागरिकांची गर्दी राहणार आहे.
