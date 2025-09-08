धोकादायक गटारामुळे चालकांना अपघाताचा धोका
भोसरी, ता. ८ ः पीसीएमसी चौकात गटाराच्या झाकणाला मोठा खड्डा पडला आहे. त्याने वाहन चालक आणि पादचाऱ्यांना अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
या चौकातच महापालिकेचे कर संकलन कार्यालय आणि आरोग्य विभागाचे कार्यालय आहे, असे असतानाही गटार दुरुस्तीकडे महापालिकेद्वारे लक्ष दिले जात नसल्याबद्दल वाहन चालक आणि नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
भोसरीतील लांडेवाडी चौक ते चांदणी चौकापर्यंतच्या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले. या रस्त्यावरील गटारांची झाकणे नेहमी तुटत असल्याने महापालिकेला ती वारंवार बदलावी लागत आहेत. या रस्त्यावरील विकास कॉलनीकडे जाणाऱ्या चौकातील गटाराजवळील सिमेंट निखळल्याने तेथे खड्डा पडला आहे. त्यामुळे महापालिकेने गटारांना चांगल्या प्रतीची झाकणे लावावीत, अशी मागणी वाहन चालक आणि नागरिकांमधून होत आहे.
BHS25B03217