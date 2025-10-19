भावसार समाजाचा वधूवर मेळावा उत्साहात
पिंपरी-चिंचवड

भोसरी, ता. १९ : पिंपरी चिंचवड भावसार समाज आणि भावसार कल्याणमद्वारे भोसरी येथे विवाहेच्छुक वधू वर परिचय मेळावा नुकताच आयोजित करण्यात आला. त्यामध्ये विवाहेच्छुक ८२० वधूवरांनी सहभाग नोंदविला.
कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात हा मेळावा झाला. यावेळी स्मिता फुलकर, परेश भावसार, संजय पतंगे, मनोज खटावकर, अभय गुजर, जयंत बाहेकर, डॉ. सोनाली भावसार आदी उपस्थित होते. यावेळी लघुउद्योजक प्रमोद भावसार, मनोज फुटाणे, गिरीश वायचळ, श्रीराम सरवदे, अमोल हेबारे, स्मिता फुलकर, सुधीर शेळके, पोलिस निरीक्षक चंद्रेश्वर तांदळे आदींनी शुभेच्छा दिल्या. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सहभाग घेतलेल्या चंद्रशेखर अंबरकर यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाचा सत्कार करण्यात आला. रवींद्र मुळे, राजीव भावसार, अश्विनी अपशिंगेकर, सविता भावसार, उत्तरा पांडव, शिरीष पांडव आदींनी उपस्थितांचे स्वागत केले.
यावेळी वधू-वरांच्या ऑनलाईन सूचीचे प्रकाशन करण्यात आले. ऑनलाइन नोंदणीसाठी नितीन उरणकर यांनी मदत केली. गणेश जवळकर, डॉ. शैलजा भावसार यांनी वैद्यकीय मदत कक्ष सांभाळला. योगेश भावसार, विनोद शेंडगे, कुणाल भावसार, राजेश फुलकर आदींनी परिश्रम घेतले. प्रफुल्ल अहीर, नीता भावसार, अनामिका अहीर आदींनी सूत्रसंचालन केले.

