अनधिकृत फ्लेक्समुळे विद्रूपीकरण; चौकांचं विद्रूपीकरण
भोसरी, ता. ५ : भोसरी, इंद्रायणीनगर आणि दिघी परिसरातील प्रमुख चौकांमध्ये अनधिकृत फ्लेक्सबाजी वाढत असून परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. बांबू व लोखंडी सांगाड्यांच्या आधाराने लावले जाणारे हे मोठ्या आकाराचे फ्लेक्स जोरदार वाऱ्यात रस्त्यावर कोसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे पादचारी व वाहनचालकांच्या जीवितासही धोका निर्माण झाला असून, अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विविध सण, नेत्यांचे वाढदिवस, महापुरुषांची जयंती-पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन, तसेच व्यावसायिक जाहिराती यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर फ्लेक्स लावले जातात. परिणामी, परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. भोसरीतील पीएमटी चौक, राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखाली, आळंदी रस्ता, दिघी रस्ता, पीसीएमसी चौक, भोसरी गावठाणातील बापूजीबुवा चौक, लांडेवाडी चौक, पुणे-नाशिक महामार्गाचा दोन्ही बाजूंकडील सेवा रस्ते, इंद्रायणीनगरातील संतनगर चौक, श्री साई चौक, श्री तिरुपती बालाजी चौक, इंद्रायणी चौक, पुणे-नाशिक महामार्गावरील सद्गुरू डेपो चौक, महापालिकेच्या वैष्णोमाता शाळेजवळ, डिस्ट्रीक सर्कल, संतनगर चौक, इंद्रेश्वर चौक, तर दिघीतील छत्रपती संभाजी महाराज चौक, मॅगझीन चौक, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर चौक, पुणे-आळंदी रस्ता, जुना जकात नाका चौक आदी भागांत अनधिकृपणे फ्लेक्स लावण्यात येत असल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे.
भोसरीतील राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखाली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विविध मार्गदर्शक फलक लावले आहेत. त्याचप्रमाणे उड्डाणपुलाखालील भोसरी-आळंदी रस्ता चौक, संविधान चौक, चांदणी चौक आदी भागांत वाहतूक नियंत्रक दिवे बसविले आहेत. काहींद्वारे दिशादर्शक फलक आणि वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या खांबालाही फ्लेक्स लावण्यात येत असल्याने विद्रूपीकरणात अधिकच भर पडली आहे.
मोठ्या फ्लेक्समुळे अपघाताचा धोका
भोसरीतील पीएमटी चौक, संविधान चौक, आळंदी रस्त्यावरील मंगलमूर्ती चौक, पीसीएमसी चौक, बापूजी बुवा चौक आदी भागांत प्रमाणापेक्षा अधिक लांबी-रुंदीचे अनधिकृत फ्लेक्स बांबूच्या साहाय्याने लावले जातात. या फ्लेक्सला लोखंडी सांगाडाही असतो. जोराच्या वाऱ्यामुळे हे फ्लेक्स पडून नागरिकांचा अपघातही होऊ शकतो.
फ्लेक्समुळे व्यावसायिकांचीही अडचण
दुकानासमोरील रस्त्यावर मोठ-मोठे अनधिकृत फ्लेक्स लावण्यात येत असल्याने दुकान झाकून जाते. याचा व्यवसायावरही परिणाम होत असल्याची तक्रार भोसरीतील संविधान चौक, आळंदी रस्त्यावरील मंगलमूर्ती चौक, इंद्रायणीनगरातील श्री तिरुपती बालाजी चौक आदी परिसरातील काही व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
उड्डाणपुलाच्या स्तंभाचे विद्रूपीकरण
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भोसरीतील राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखालील स्तंभावर आकर्षक नक्षी काम केले आहे. मात्र, या स्तंभावरही जाहिराती चिटकविण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिकेद्वारे या जाहिराती काढताना जाहिरातीबरोबर रंगही निघाल्याने स्तंभांचे विद्रूपीकरण झाले आहे.
निवडणुकीमुळे फ्लेक्सची संख्या वाढणार
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचे वारे सध्या सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात इच्छुकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. आपला चेहरा नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इच्छुक उमेदवाराद्वारे इतर जाहिरातीच्या माध्यमांसह अनधिकृत फ्लेक्सचाही आधार घेतला जातो. त्यामुळे परिसरातील मुख्य चौकांत येत्या काही दिवसांत फ्लेक्सची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘‘अनधिकृत फ्लेक्समुळे भोसरीतील विविध चौकांचे विद्रूपीकरण होत आहे. राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखालील स्तंभांचे जाहिराती चिकटविल्यामुळे विद्रूपीकरण होत आहे. अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- राहुल शिंदे, स्थानिक नागरिक, भोसरी
‘‘क प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या परिसरात अनधिकृत लावलेले फ्लेक्स काढण्याची कारवाई नियमित करण्यात येत आहे. यापुढेही अनधिकृतपणे लावलेले फ्लेक्स काढण्यात येतील.
- अजिंक्य येळे, ‘क’ प्रभाग क्षेत्रीय अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
‘‘इ प्रभाग क्षेत्रात येणाऱ्या परिसरातील अनधिकृत फ्लेक्स काढण्याची कारवाई नियमित करण्यात येते. परिसरात अनधिकृत फ्लेक्स लावले जाऊ नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येईल.
- तानाजी नरळे, ‘इ’ प्रभाग क्षेत्रीय अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
‘‘सध्या मतदार याद्या दुरुस्ती आणि निवडणुकीच्या कामात अधिकारी-कर्मचारी व्यस्त झाल्याने गेल्या सात-आठ दिवसांपासून शहर परिसरातील अनधिकृत फलेक्स, होर्डिंग्जवरील कारवाई थंडावली आहे. मात्र, पुन्हा महापालिकेतील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहकार्याने अनधिकृत फ्लेक्स विरोधात पुन्हा कारवाईला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- राजेश आगळे, उपायुक्त, आकाश चिन्ह परवाना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
