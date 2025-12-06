पदपथावरील पेव्हिंग ब्लॉक दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात
भोसरी, ता. ६ : इंद्रायणीनगर परिसरातील रस्त्यालगतच्या पदपथांवर बसविण्यात आलेल्या पेव्हिंग ब्लॉकची दुरवस्था झाली होती. अनेक ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक निखळल्याने पदपथ खड्डेमय बनले होते. हे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरत असल्याची बातमी ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पदपथाची तातडीने दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात केल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
भोसरीतील इंद्रायणीनगर हा प्राधिकरणात येतो. बंगल्यांच्या आणि उंच इमारतींच्या दाट वस्तीमुळे या परिसरात रस्त्यांचे विस्तृत जाळे आहे. त्याच अनुषंगाने पादचाऱ्यांसाठी पदपथांवर पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले होते. मात्र, काही पदपथावरील हे पेव्हिंग ब्लॉक निखळल्याने पदपथावर खड्डे पडले होते. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी खचलेही होते. पदपथ खाचखळग्यांचे आणि ओबडधोबड झाले होते. असे पदपथ ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी, महिला आदींसाठी धोकादायक ठरत होते. याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये मंगळवारी (ता. २) ‘पेव्हिंग ब्लॉकमुळे पदपथ धोकादायक स्थितीत’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाले होते. याची दखल घेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इंद्रायणीनगरातील पदपथाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे पादचारी आणि नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
