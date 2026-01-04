पक्षांच्या जाहीरनाम्यांकडे मतदारांचे लक्ष
भोसरी, ता. ४ : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचार व नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मतदान अवघ्या बारा दिवसांवर आले आहे. मात्र, एकाही पक्षाने शहर विकासाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी मतदारांना गृहीत न धरण्याची भावना मतदारांमधून व्यक्त होत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढते प्रदूषण, अनधिकृत बांधकामे, रेडझोनचा प्रश्न, दिवसाआड पाण्याची समस्या, शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न, परिसराची स्वच्छता, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न, दवाखान्यात सर्व वैद्यकीय सुविधांचा अभाव, अंतर्गत रस्त्याची दुरवस्था, मूलभूत नागरर सुविधांचा अभाव, शाळेची घटती पटसंख्या व ढासळती गुणवत्ता, स्मार्ट सिटी अंतर्गत अपूर्ण राहिलेली कामे, औद्योगिक क्षेत्रातील दूषित पाण्याचा नद्यांमध्ये निचरा, नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आदींसह इतर समस्यांवर नागरिकांना तोडगा हवा आहे. त्यामुळे निवडणुकीत या विषयावर राजकीय पक्षांची भूमिका कळणे महत्त्वाचे असल्याची मतदारांची भावना आहे.
निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांद्वारे शहराच्या विकासाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे.जाहीरनाम्यात शहराच्या विकासाबरोबरच नागरी सुविधांचाही उहापोह केला जातो. त्यातून पक्षाची भूमिका लक्षात येते. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी शहर विकासासाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे.
- एक मतदार
नेत्यांचे म्हणणे..
येत्या दोन-तीन दिवसात आमच्या पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाईल, असे विविध पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाते शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल, कॉंग्रेसचे शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख राजेश वाबळे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख गौतम चाबुकस्वार यांचा समावेश आहे.
