शिवराय, गाडगेबाबा यांची जयंती भोसरीत विविध कार्यक्रमांनी उत्साहात
भोसरी, ता. २२ ः इंद्रायणीनगरातील बुद्धविहारात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा यांची संयुक्त जयंती विविध कार्यक्रमांनी साजरी करण्यात आली.
यावेळी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे महापौर रवी लांडगे, नगरसेविका अश्विनी वाबळे, नम्रता लोंढे, नगरसेवक डॉ. सुहास कांबळे आदींनी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाऊसाहेब डोळस होते. यावेळी राजू ससाणे, विजय भालेराव, विशाल रोकडे, ज्ञानेश्वर दांडगे, प्रकाश डोळस, वाकोडे निंबाजी, मुरलीधर गणवीर, दीपक पोहरे, किशोर जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी महापौर यांना गरजू विद्यार्थ्यांना वाटण्यासाठी वह्या भेट देण्यात आल्या.
यावेळी व्याख्याते संजय बेंडे यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज - एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व’ तर व्याख्याते एस. एल. वानखेडे यांनी ‘संत गाडगे बाबा यांचे कार्य - एक आदर्श’ या विषयावर व्याख्यान दिले.
व्याख्याते वानखेडे म्हणाले, ‘‘संत गाडगेबाबांनी साध्या आणि सहज बोली भाषेत कीर्तन करत समाजातील अंधश्रद्धेवर घणाघात केला. त्यांनी समाजात शिक्षणाचे महत्त्व रुजवले.’’
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी करण तायडे, आयुष डोळस, सोपान इंगळे, छाया बोरसे, विद्या रोकडे, ज्योती डोळस, आदींनी परिश्रम घेतले. प्रा. नामदेव वाळके यांनी सूत्रसंचालन केले. तर संतोष मोरे यांनी आभार मानले.
