सोनसाखळी चोरटे गायब अन् नागरिक भयमुक्त
चिंचवड स्टेशन, ता.२४ ः शाहूनगर, संभाजीनगर, एमआयडीसी परिसरात सोनसाखळी चोरीस प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय म्हणून एमआयडीसी भोसरी पोलिसांकडून नाकाबंदी करण्यात येत आहे. पोलिसांच्या या मोहिमेमुळे शाहूनगर परिसरातील नागरिकांना ‘मॉर्निंग वॉक’ करणे सुरक्षित वाटू लागले आहे. तसेच त्यांच्याकडून पोलिसांचे कौतुक केले जात आहे.
मागील काही दिवसांत परिसरातील सोनसाखळी चोरीच्या घटना वाढू लागल्या होत्या. येथील रस्ते सामसूम असल्याने अशा घटनांचा धोका वाढू लागला आहे. सकाळच्या वेळेस फेरफटका मारण्यासाठी परिसरातील नागरिक घराबाहेर पडतात. मात्र त्याचवेळेस सोनसाखळी चोरीचे प्रकार घडू लागल्याने त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र, सोनसाखळी हिसकावून चोरटे दुचाकीवरून प्रसार होत आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे.
शाहूनगर येथील महाबली चौकात एमआयडीसी भोसरी पोलिसांकडून नाकाबंदी करण्यात आली. यामध्ये दुचाकी वाहन चालकांना थांबवून त्यांची विचारपूस केली जात आहे. वाहन चालकाचे नाव काय ?, ते कुठून आले ?, कुठे जाणार आहेत ?, कोणत्या कामासाठी आले आहेत ? हे तपासण्यात आले. तसेच त्यांचा मोबाईल क्रमांक आणि वाहन क्रमांकाची नोंद वहीमध्ये नोंद करून घेण्यात आली.
यांच्यासोबतच वाहतूक पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून फॅन्सी नंबर प्लेट आहे का ? ते पाहिले जाते. त्याचबरोबर वाहन परवाना आरसी, विमा अशी कागदपत्रे तपासली जातात आणि त्यानुसार दंड आकारणी केली जाते.
ज्या रस्त्यावर सोनसाखळी चोरीची घटना घडते. त्या ठिकाणी पोलिसांकडून एक ते दीड महिना नाकाबंदी केली जाते.
चिंचवड स्टेशन परिसरात अनेक मंदिरे आहेत. तसेच खेळांची दोन मैदाने आणि तीन मोठी उद्याने आहेत. येथे सकाळी फिरणाऱ्या नागरिकांची संख्या जास्त आहे. सोनसाखळी चोरीसारख्या घटना टाळाव्यात यासाठी एक महिन्यापासून येथे नाकाबंदी करण्यात आली आहे. तेव्हापासून या भागात अशी एकही घटना घडली नाही. तसेच आमच्याकडून पायी सुद्धा गस्त घातली जात आहे.
- गणेश जामदार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.