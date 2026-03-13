स्वामी समर्थ प्रकट दिनानिमित्त शिवतेज नगर येथे सप्ताह
चिंचवड स्टेशन, ता. १३ ः शिवतेज नगर येथील श्री स्वामी समर्थ सेवा प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रगट दिन उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिरात ११ ते २० मार्च दरम्यान विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या दरम्यान दररोज सकाळी नऊ वाजता सामूहिक श्रीपाद श्रीवल्लभ पारायण सुरू आहे. २० मार्च रोजी सकाळी सात वाजता निर्मल विजय गुरुजी यांच्या हस्ते महाराजांचा अभिषेक व आरती करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत शाहूनगर, पूर्णानगर आणि संभाजीनगर परिसरातील विविध भजनी मंडळांच्या वतीने भजन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सायंकाळी सात वाजता आरती झाल्यानंतर महाप्रसादाचे वाटप करण्यात येईल. तसेच रात्री आठ वाजता ‘स्वरमोहिनी’ हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम सादर होणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष नारायण बहिरवाडी यांनी दिली.
