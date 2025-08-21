चिंचवडेनगरमध्ये कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर
चिंचवड, ता.२१ ः चिंचवडेनगर येथील तुळजाभवानी चौक तसेच बिजलीनगर ते चिंचवडगाव रस्त्याच्या डाव्या बाजूला संभाजी चौकामध्ये तीन ते चार दिवसांपासून कचऱ्याचे साचलेले ढीग उचलले नसल्यामुळे अर्ध्या रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे खूप प्रमाणात कावळे जमा होत असून वाहनचालक, स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे.
या कचऱ्यामुळे परिसर अस्वच्छ झाला असून नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. कचऱ्याच्या बाजूला असणाऱ्या पदपथावर देखील लोकांनी कित्येक दिवसांपासून टाकाऊ व खराब फर्निचरचे सामान ठेवले आहे. त्यामुळे पदपथावरून चालताना देखील नागरिकांना त्रास होत आहे. संबंधित आरोग्य विभागाने ताबडतोब त्या ठिकाणी पदपथ स्वच्छ करून नागरिकांना खुला करून द्यावा तसेच या कचऱ्यासंदर्भात काहीतरी ठोस उपाय योजना करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
घंटागाड्यांचा अभाव
कचरा संकलनासाठी घंटागाड्यांच्या अभावामुळे लोक रस्त्यावरच कचरा टाकत आहेत. त्यामुळे परिसरात अस्वच्छता आणि डासांची उत्पत्ती वाढत आहे. प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. महापालिकेकडून दोन पाळ्यांमध्ये कर्मचारी तैनात ठेवून कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांकडून दंड आकारावा लागणार आहे.
आपण रोज कचरा उचलत असतो. परंतु कचरा संकलन वाहनांच्या पासिंगमुळे दोन दिवस अडचण आली होती. लवकरच या सर्व ठिकाणचा कचरा उचलून तेथे साफसफाई केली जाईल.
- सागर सणस, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
