दळवीनगर उड्डाणपुलाजवळ महावितरणच्या केबल्स उघड्या
चिंचवड, ता.२३ : दळवीनगर उड्डाणपुला शेजारील समर्थ कॉलनी रस्त्यावर महावितरण कंपनीच्या डीपी बॉक्सलगत जाड केबल्स रस्त्यावर उघड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावरून पादचारी व वाहनचालकांना जाणे-येणे धोक्याचे ठरत आहे.
हा रस्ता अत्यंत रहदारीचा असून तेथे पावसाचे पाणी देखील साचून राहते. या केबलचे नवीनच काम केलेले दिसत आहे. त्या ठिकाणी खोदलेल्या ठिकाणची माती वाहून गेली आहे. परिणामी, केबल्स पूर्णपणे उघड्या पडल्या आहेत. अशा स्थितीत पादचारी चालताना पाय अडकून पडण्याची दाट शक्यता आहे. अपघात घडल्यास नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. नागरिकांनी या संदर्भात नाराजी व्यक्त करत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. महावितरण कंपनीने या केबल्स त्वरित बंदिस्त करून सुरक्षित कराव्यात. अन्यथा केव्हाही अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,असे स्थानिकांनी सांगितले.
‘‘आमचे कर्मचारी प्रत्यक्षात जाऊन स्थळ पाहणी करतील. त्यावर निश्चितपणे काम केले जाईल.
- प्रणोती पाटील, सहाय्यक अभियंता, महावितरण, बिजलीनगर
CWD25A01878
