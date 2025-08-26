सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याचा अपव्यय सुरूच
चिंचवड, ता.२६ : शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण शंभर टक्के भरले आहे. हे पाणी पुढील आठ ते १० महिने पुरवायचे असले, तरी शहरात काही भागांत नागरिकांना अजूनही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याचा अपव्यय सुरूच आहे. कधी स्वच्छतागृहात तोटी, नळ नसतात. तर कधी पाण्याच्या टाक्या भरून ओसंडत असतात.
प्रेमलोक पार्क येथील वाहतूक पोलिस विभाग कार्यालयाजवळील स्वच्छतागृह येथल पाण्याची टाकी रात्री कायमच वाहत असते. नागरिकांनी अनेक वेळा पालिकेकडे तक्रार करूनही या समस्येवर अद्याप कायमस्वरूपी उपाययोजना झालेल्या नाहीत.
अखेर दळवीनगर येथील नागरिकांच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्यावर त्यांनी स्वतः तोटी बंद करून पाणी वाया जाणे थांबवले. तसेच समाज माध्यमांद्वारे त्यांनी पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आणि तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले.
या स्वच्छतागृहाच्या पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीबाबत आरोग्य विभागाकडून काही दुरुस्तीसंदर्भात तक्रारी आल्या, तर आम्ही देखभाल दुरुस्ती करतो. येथे पाण्याची नासाडी होत असल्याच्या स्थितीची आम्हाला माहिती नव्हती. टाकी भरून पाणी वाया जात असेल, तर आम्ही तेथे ऑटो बॉल कॉक बसवून हा प्रश्न सोडवू.
- स्वप्नील शिर्के, उपअभियंता, स्थापत्य ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
