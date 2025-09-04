ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, समाज प्रबोधनपर देखावे
चिंचवड, ता.४ ः वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर येथील गणेशोत्सव मंडळांनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि समाज प्रबोधनपर जिवंत देखावे सादर केले आहेत. तसेच लग्न सोहळ्यांवरील खर्च, मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची महती, विविध कार्यक्रम, विद्युत रोषणाईही केली आहे.
लग्नसोहळा खर्चाचा की विचारांचा ?
वाल्हेकरवाडी, चिंचवड येथील चिंतामणी मित्र मंडळाचे यंदाचे २३ वे वर्ष आहे. ‘लग्न सोहळा - खर्चाचा की विचारांचा? हा जिवंत देखावा मंडळाच्याच सभासदामार्फत सादर केला. त्यामध्ये पंकज फडणीस, दत्तात्रय हरपळे, भाग्येश अवधानी, उषा साळुंखे, मनिषा रांधवणे, अनघा अवधानी, श्रुती फडणीस या कलाकारांनी उत्तम अभिनय केला असून लेखक आणि मंडळाचे उपाध्यक्ष राजीव शेंडे आहेत. मंडळाने विविध स्पर्धांचे देखील आयोजन केले आहे. सामाजिक उपक्रम अंतर्गत चार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पालकत्व स्विकारले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष नीलेश आहेर आहेत.
शंभूराजे - एक विचार
चिंचवडेनगर येथील जय गुरुदत्त मित्र मंडळ १८ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. मंडळाने यंदा ‘छत्रपती संभाजी महाराज-एक विचार’ हा जिवंत देखावा सादर केला आहे. सचिन चिंचवडे मंडळाचे संस्थापक असून निखिल साठे अध्यक्ष आहेत. उपाध्यक्ष सुनील मुके हे आहेत. देखाव्यातून पुरातन व चालू पिढीतील फरक दाखवून सामाजिक जाणीवा जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
म-महाराष्ट्राचा, म-मराठीचा
बिजलीनगर युवा प्रतिष्ठानने रौप्यमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. मंडळाने यंदा ‘म-महाराष्ट्राचा, म-मराठीचा, म-मंडळाचा, दिल्लीचेही तक्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ हा जिवंत देखावा सादर केला आहे. राकेश सूर्यवंशी हे अध्यक्ष आहेत. नीलेश नलावडे, किशोर चौबे (उपाध्यक्ष), अभिषेक गोवंडे (कार्याध्यक्ष), किशोर चोभे (खजिनदार), अभिजित ढमाळ (सचिव) हे मंडळाचे अन्य पदाधिकारी कार्यरत आहेत. मंडळ वर्षभर गणेश जयंती, शिवजयंती, नवरात्र, दीपोत्सव, दिवाळी पहाट, रक्तदान शिबिर, आरोग्य व वैद्यकीय शिबिरे, वृक्षारोपण यासारखे सामाजिक उपक्रम सातत्याने राबवित असते.
महाराष्ट्राची लोकधारा
वाल्हेकरवाडी येथील गुरुद्वारा चौकातील अखिल गुरुद्वारा एकवीरा व्यापारी संघटना गणेशोत्सव मंडळ यावर्षी २७ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ हा जिवंत देखावा मंडळाने सादर केला आहे. या देखाव्यात महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरा, लोककला, सामाजिक-सांस्कृतिक वारसा दर्शविण्यात आला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर वाल्हेकर आहेत.
सामाजिक कार्यक्रम
दळवीनगर येथील समता तरुण मित्र मंडळ यंदा ४९ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. आरोग्य व रक्तदान शिबिर, महिलांसाठी खेळ पैठणीचा, असे उपक्रम राबविले जातात. किरण दळवी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
आरोग्य शिबिर, महाप्रसाद
भोईरनगर मित्र मंडळातर्फे दरवर्षी आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातात. विसर्जनाच्या दिवशी महाप्रसादाचेही आयोजन ही मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहे. मंडळ २० व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. निखिल ठाकूर अध्यक्ष आहेत.
मराठा आंदोलन जनजागृती
वाल्हेकरवाडीतील श्री गणेश मित्र मंडळ (तुकारामनगरचा राजा) हे २२ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. अध्यक्ष तुषार जाधव, मार्गदर्शक धनंजय वाल्हेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळाने आकर्षक विद्युत रोषणाईचा देखावा साकारला आहे. त्याद्वारे मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत जनजागृती घडविण्यात आली आहे.
