चिंचवडमध्ये दिवाळीची पहाट ‘सूरमयी’
चिंचवड, ता. २१ ः भोईरनगर येथील मनिषा स्मृती निवास येथे माजी नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांच्या निवासस्थानी कै. मनिषा भाऊसाहेब भोईर ट्रस्ट आणि परिवार यांच्यावतीने सालाबादप्रमाणे आयोजित‘सूरमयी दिवाळी पहाट’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला.
संगीताच्या रेशमी तारा, सुरांच्या लहरी आणि तालवाद्यांच्या झंकाराने अवघे वातावरण भारून गेले. ‘सूर निरागस हो...’या लोकप्रिय भावगीताने अजिंक्य देशपांडे यांनी कार्यक्रमाची छान सुरुवात केली. पुढे मधुसुदन ओझा यांनी ‘विठ्ठल आवडी प्रेम भावे’व ‘मोरया’, भार्गव जाधव यांनी ‘विठू कैवल्याचा’; तर पियुष भोंडे यांनी ‘विठ्ठला तू वेडा कुंभार’ आणि ‘आली ठुमकत नार’ ही गीते सादर करत भक्तिमय वातावरण निर्माण केले. तबल्यावर तेजस जाधव यांनी सुंदर साथ दिली. मानसी भोईर - घुले व भाऊसाहेब भोईर यांचे ‘प्रीतीचा झुळ झुळ पाणी’, अमोल व कोमल यादव यांचे ‘अश्विनी ये ना’ तसेच सार्थक, मानसी भोसले यांचे ‘मधुमास नवा’ ही द्वंद्वगीते आणि अजिंक्य देशपांडे, पियुष भोंडे यांचे ‘शिर्डीवाले साई बाबा’ या सादरीकरणांना रसिकांनी भरभरून दाद दिली.
वाद्यवृंदाच्या कलात्मक मांदियाळीने कार्यक्रमाला अधिकच रंगत आणली. सॅक्सोफोन वादक पियुष तिवारी यांनी‘गुलाबी आंखे’ हे इन्स्ट्रुमेंटल सादर करत रसिकांची मने जिंकली; तर त्यांनी आणि सचिन वाघमारे यांनी सादर केलेली बासरी-सॅक्सोफोन जुगलबंदी सर्वांच्या कौतुकास पात्र ठरली.
सुनील जाधव (कीबोर्ड), सचिन वाघमारे (बासरी), पियुष तिवारी (सॅक्सोफोन), प्रवीण जाधव (ऑक्टोपॅड/रिदम मशीन), प्रमोद शेंडगे (पखवाज, ढोलक, ढोलकी) आणि चंद्रशेखर गायकवाड (तबला /काँगो) यांनी आपल्या वादनकौशल्याने कार्यक्रमाची उंची वाढविली. फिरोज रमजानी यांनी ध्वनी संयोजन उत्कृष्टरीत्या पार पाडले.
