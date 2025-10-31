बर्ड व्हॅली चौक परिसरात रोज लाखो लिटर पाणी वाया
चिंचवड, ता. ३१ ः थरमॅक्स चौक ते केएसबी चौक या मुख्य रस्त्यावरून शाहूनगरकडे जाणाऱ्या बर्ड व्हॅली चौक परिसरात गेल्या महिन्याभरापासून पाणीगळती सुरू आहे, मात्र महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला ती अद्याप रोखता आलेली नाही. परिणामी पिण्याचे लाखो लिटर पाणी रोज वाया जात आहे.
या रस्त्यावर चिखल आणि दुर्गंधी पसरून अपघाताचा तसेच आरोग्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. दिवाळीपूर्वी पाणीगळती शोधण्यासाठी संबंधित विभागाने खोदकाम केले होते. त्याचवेळी मोठी जलवाहिनी फुटली. आसपासच्या कार शोरूम आणि कंपन्यांपर्यंत पाणी साचले होते. त्यानंतर पाणीगळती बंद झाली होती, पण त्यानंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा गळती सुरू झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे पाणीपुरवठा विभागाला अजूनही या बिघाडाचा शोध घेता आला नाही.
सध्या रस्ता खोदलेल्या अवस्थेत आहे. हा रस्ता पुढे एमआयडीसीकडे जात असल्यामुळे वर्दळ बरीच असते. पाणीगळतीमुळे वाहतुकीत अडथळे येतात. सकाळी तसेच संध्याकाळ कोंडी वाढते.
या परिसरातील नागरिक महिन्याभरापासून त्रस्त आहेत. पिण्याचे पाणी वाया जात असल्याने दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात एमआयडीसीचे उपअभियंता संतोष सुवर्णकार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
बर्ड व्हॅली चौक परिसरात जलवाहिनीची गळती सुरू आहे, परंतु ही जलवाहिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची आहे. त्यांच्याकडून दुरुस्तीचे काम होणे अपेक्षित होते. तसे कळविण्यातही आले होते, परंतु अजूनही काम झालेले नाही. त्यामुळे आम्ही शनिवारी त्यावर काम करणार आहोत.
- महेश बरिदे, कार्यकारी अभियंता, ’अ’क्षेत्रीय कार्यालय, महापालिका
