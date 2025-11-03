‘गुरु नानकदेवजींचा अध्यात्म मार्ग आजही लागू’
चिंचवड, ता.३ ः ‘गुरु नानकदेवजींनी मानवजातीला दिलेला आध्यात्मिक मार्ग आजही तितकाच लागू आहे. तर संत नामदेवांच्या भक्तिपर रचनांमधून भक्तिभाव, सामाजिक समरसता, गुरुबाणीतील योगदान तसेच समाजजागृतीचा आलेख स्पष्ट दिसत असल्याचे मत गुरुबाणी व्याख्यानमालेत व्यक्त करण्यात आले.
श्री गुरु नानक आणि श्री संत नामदेव महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त वाल्हेकरवाडीतील गुरुद्वारा येथे
श्री नानक साई सेवा ट्रस्टतर्फे संत नामदेव भक्ती केंद्रात वरील व्याख्यानमाला भरविण्यात आली आहे. ट्रस्टचे अध्यक्ष कमलजीत सिंह कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ट्रस्टचे उपाध्यक्ष जसमीत सिंह, सचिव प्रा.अनिल पवळ, खजिनदार डॉ.श्रीकृष्ण मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पहिल्या सत्रात ‘गुरु नानकदेवजी यांचा संतविचार’ या विषयावर डॉ. तनप्रीतकौर मेहता यांनी प्रभावी मार्गदर्शन केले. समाजातील समानता, करुणा, सत्य व मानवतेचा संदेश देत गुरु नानकदेवजींनी मानवजातीला दिलेला आध्यात्मिक मार्ग आजही तितकाच लागू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यानंतर ‘गुरुबाणीमधील संत नामदेवरायांची पदरचना’ या विषयावर गुरप्रीतकौर हंसपाल यांनी विचार मांडले. संत नामदेवांच्या भक्तिपर रचनांमधून भक्तिभाव, सामाजिक समरसता, गुरुबाणीतील योगदान तसेच समाजजागृतीचा आलेख स्पष्ट दिसतो, असे त्यांनी सांगितले. मंगळवारी (ता.४) व्याख्यानमालेचा समारोप होणार आहे.
