अथर्व, चैतन्यकडून गोवा आयर्नमॅन पूर्ण
चिंचवड, ता.१० ः जिद्द असेल; तर अशक्य काहीच नाही, हे दाखवून दिले आहे चिंचवडमधील अथर्व थोरात आणि चैतन्य बेणारे या दोघा मित्रांनी. गोव्यातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आयर्नमॅन ७०.३ स्पर्धा परिश्रम, शिस्त तसेच चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केली.
या स्पर्धेत स्पर्धकांसमोर १.९ किलोमीटर जलतरण, ९० किलोमीटर सायकलिंग आणि २१ किलोमीटर धावणे हे सर्व टप्पे ८ तास ३० मिनिटांच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या वर्षी ६८ देशांतील १२०० हून अधिक खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. दमट हवामान, समुद्रातील जलतरण आणि उन्हाचा तडाखा अशा आव्हानांवर मात करत अथर्व आणि चैतन्य या दोघांनी धैर्याने पूर्ण स्पर्धा पार केली. अथर्व याने १८ ते २४ वर्षे वयोगटात ७ तास ५६ मिनिटे ७ सेकंद तर चैतन्य याने ८ तास ११ मिनिटे १५ सेकंद इतकी वेळ नोंदविली.
अथर्वचे वडील भगवंत थोरात यांनी लहानपणापासूनच मुलाला निसर्ग, गिर्यारोहण आणि सायकलिंगची गोडी लावली; तर चैतन्यचे वडील तुकाराम बेणारे यांनी परिवारासोबत अगरबत्तीचा व्यवसाय सांभाळत मुलाच्या प्रत्येक उपक्रमाला साथ दिली. वडीलांच्या प्रेरणेने आणि कुटुंबाच्या पाठिंब्यानेच दोघांची ही वाटचाल साकारली. त्यांना चैतन्य वेल्हाळ यांचे मार्गदर्शन लाभले.
