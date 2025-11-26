२६/११ हल्ल्यामधील शहिदांना चिंचवड पोलिसांकडून अभिवादन
चिंचवड, ता. २६ : २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आणि वीर जवानांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ चिंचवड पोलिस ठाण्यामध्ये श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या वेळी शहिदांच्या छायाचित्रांसमोर मेणबत्त्या प्रज्वलित करून उपस्थितांनी मौन पाळत हुतात्म्यांना अभिवादन केले. याप्रसंगी चिंचवड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी, केंद्रीय शांतता समितीचे सदस्य सुभाष मालुसरे, धनंजय कुलकर्णी तसेच आनंद ज्येष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी रवींद्र झेंडे, गुलाब बिरदवडे आणि उदय वाडेकर उपस्थित होते.
दरम्यान, संविधान दिनानिमित्त भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूलभूत मूल्यांचा गौरव करण्यात आला. संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला अभिवादन करून लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. चिंचवड पोलिस ठाण्यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन करून लोकशाही मूल्य जपण्याचा संकल्प केला. नियोजन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंकुश बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलआयबीचे सागर आढारी, संतोष उभे आणि विकास दुधे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.