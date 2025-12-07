पिंपरी-चिंचवड
भोईर उड्डाण पुलाजवळील पाणीगळती थांबली
‘सकाळ इम्पॅक्ट’
चिंचवड, ता. ७ : भोईर उड्डाणपुलाजवळ अनेक महिन्यांपासून मुख्य जलवाहिनीतून गळती सुरू होती. अखेर तेथे दुरुस्ती करण्यात आली. आता ही गळती थांबली आहे. याबाबत ‘भोईर उड्डाणपुलाजवळ पाण्याची गळती सुरूच’ हे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित झाले होते. त्यावर प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती केली आहे.
या जलगळतीमुळे येथील एका शॉपिंग मॉलसमोर वाहणारे पाणी रस्ता ओलांडून दूरवर साचत होते. त्यामुळे दुचाकी वाहने घरसरत होती. पाऊस किंवा बांधकामामुळे ही गळती असल्याचे आधी स्थानिकांना वाटले होते. पण, ही गळती जलवाहिनीतूनच असल्याचे नागरिकांच्या पाहणीनंतर स्पष्ट झाले. पालिका प्रशासनाने एमआयडीसी पाणीपुरवठा विभागाला सूचना दिल्या. संबंधित विभागाने तातडीने पथक पाठवून वाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण केली आहे.