रस्ता दुभाजकावरील बोगनवेल झाडांची वाढ अपघातांना आमंत्रण
चिंचवड, ता.१८ ः दळवीनगर, भोईरनगर ते एसकेएफ कंपनी पर्यंतच्या मुख्य मार्गावरील दुभाजकावर लावलेल्या बोगनवेल झाडांची छाटणी करण्याची आवश्यकता आहे. या झाडांच्या वेली दोन्ही बाजूला वाढल्याने रस्त्यावरील दृश्यता कमी झाली असून वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांना समोरून येणारी वाहने स्पष्ट दिसत नाहीत. परिणामी या परिसरात अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुभाजकावरील या वेली रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पसरल्यामुळे दुचाकीसह बाकी वाहनचालकांना वळणावर तसेच रस्ता ओलांडताना अडचणी येत आहेत. कार्यालयीन वेळेत वाहतुकीची वर्दळ वाढते, त्या वेळी ही समस्या अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. दुचाकीस्वार, सायकलस्वार, ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
स्थानिकांनी वेळेत छाटणी न झाल्यास अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले आहे. यापूर्वीही काही ठिकाणी अचानक समोर आलेली वाहने न दिसल्याने किरकोळ अपघात घडल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या संबंधित विभागाने लक्ष देऊन दुभाजकावरील बोगनवेल झाडांची छाटणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
