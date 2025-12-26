सर्वपक्षीयांचा मुलाखतींचा फार्स संपला
चिंचवड : ता. २६ ः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या मुलाखतींचा पहिला टप्पा पूर्ण केला असून, आता इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष पूर्णपणे ‘एबी फॉर्म’ आणि प्रभागनिहाय राजकीय गणितांकडे लागले आहे. उमेदवारी निश्चितीसाठी सुरू असलेल्या हालचालींमुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
महायुती तसेच महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी गेल्या काही दिवसांत इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. यामध्ये उमेदवारांचे स्थानिक प्रश्नांवरील काम, जनसंपर्क, संघटनात्मक क्षमता, सामाजिक स्वीकारार्हता, तसेच जिंकण्याची शक्यता या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. अनेक इच्छुकांनी पक्षनेत्यांसमोर आपले काम मांडताना प्रभागातील विकासकामांचा तपशीलही सादर केला.
मुलाखतींचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आता मतदारयादीतील मतदारांची आकडेवारी निर्णायक ठरणार असल्याचे चित्र आहे. शहरातील अनेक प्रभागांत नवमतदारांची संख्या वाढली असून, स्थलांतरित नागरिक, भाडेकरू मतदार तसेच औद्योगिक भागातील मतदारसंख्या यामुळे समीकरणे बदलत आहेत. त्यामुळे इच्छुकांकडून अर्ज भरणे, मतदारयादी तपासणी, नाव नोंदणी व दुरुस्ती यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही पक्षांनी संभाव्य उमेदवारांची प्राथमिक यादी तयार केली असली तरी अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुक ‘एबी फॉर्म’ मिळतो की नाही या प्रतीक्षेच्या भूमिकेत’ असून, दुसरीकडे अंतर्गत गटबाजीही उफाळून येण्याची शक्यता असल्याचे दिसते. काही प्रभागांत इच्छुकांची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याने पक्षनेतृत्वास तोलामोलाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार?
नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याबाबत पक्षांतर्गत चर्चा सुरू असून, महिला व तरुण उमेदवारांवर विशेष लक्ष दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी निवडणूक ही केवळ राजकीय ताकदीची नव्हे, तर मतदारयादीच्या अचूक व्यवस्थापनाची परीक्षा ठरणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. एकंदरीत मुलाखतींचा पहिली फेरी संपला असला तरी खरी लढाई आता प्रभागनिहाय आकडे, मतदार आणि रणनीतीवर अवलंबून असल्याने पिंपरी चिंचवडमधील राजकीय हालचालींना आणखी वेग येणार आहे.
