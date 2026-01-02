नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला चिंचवडमध्ये दूधवाटप
चिंचवड, ता.२ ः नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला दारूऐवजी आरोग्याचा संदेश देत ‘दारू नको,दूध प्या’ हा उपक्रम उत्साहात राबविण्यात आला. दारू सेवनाला फाटा देत दूध वाटप करून व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला. तसेच व्यसनांचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणाम समजावून सांगत जनजागृती करण्यात आली.
व्यसनांच्या आहारी गेलेली आणि दिशाहीन झालेली तरुण पिढी पुन्हा सन्मार्गावर यावी, या उद्देशाने ही संघटना कार्यरत आहे. व्यसनमुक्त युवक संघ, पिंपरी चिंचवड व श्री गजानन महाराज मंदिर, लिंक रोड, चिंचवड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम पार पडला. संघटनेचे कार्यकर्ते प्रमोद शिंदे यांनी व्यसनमुक्ती शपथपत्राचे वाचन केले.
उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी गजानन मोरे, विजय शिंदे, रमेश माने, प्रशांत शिंदे, सुदाम जाधव, अक्षरा शिंदे, हिंदवी शिंदे, गजानन मंडळाचे विश्वनाथ धनवे, किशोर कदम आदींनी विशेष परिश्रम घेतले.
CWD26A02713
