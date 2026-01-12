जयवंत माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून मतदान जनजागृती रॅली
चिंचवड, ता. १२ ः पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक १५ जानेवारी रोजी होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर भोईरनगर येथील जयवंत माध्यमिक विद्यालयाच्या वतीने प्रभाग क्रमांक १७ मधील इंदिरानगर, प्रेमलोक पार्क व दळवीनगर परिसरात मतदान जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.
याप्रसंगी आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांनी व शिक्षकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. हलगी, ढोल-ताशांच्या गजरात काढण्यात आलेल्या या रॅलीत विद्यार्थ्यांनी विविध घोषणांच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये जागृती निर्माण केली. ‘मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो’, ‘माझं मत माझा आवाज’, ‘तुमचं मत तुमची ताकद’, ‘संविधानातील श्रेष्ठ हक्क-मतदान हक्क’, ‘मतदान करा, नागरिकाची जबाबदारी पार पाडा’, ‘बघता काय, मतदानात सामील व्हा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. या उपक्रमात मुख्याध्यापक अजय राऊत, शिक्षक राजेश पाटील, धनराज गुटाळ, सुवर्णा तपशाळे, वैशाली पाटील तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी अमित राक्षे, सुरैय्या शेख, सोमनाथ शिकारे, अशोक मुंडे आदी उपस्थित होते.
