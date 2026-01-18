चिंचवड भागात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग
चिंचवड, ता.१८ ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून चिंचवड परिसरातील पदपथ व अंतर्गत रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग तसेच पडून असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रोड स्वीपर वाहन रस्ता कडेकडेने झाडून निघून जाते. घंटागाडीही कचरा उचलत नसल्याने जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचले असून ‘हा कचरा उचलणार तरी कोण ?’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
इंदिरानगर, दळवीनगर, प्रेमलोक पार्क परिसरातील कॉलनीतील रस्त्यांवर साफसफाईचा पूर्णतः अभाव दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीच्या नावाखाली संबंधित कर्मचारी गैरहजर असल्याचे चित्र असून गेल्या चार दिवसांपासून रस्त्यांची साफसफाई झालेली नाही. परिणामी, कचऱ्याचे ढीग जागोजागी साचून राहिले आहेत.
काही नागरिकांनी स्वच्छतेच्या दृष्टीने स्वतः पुढाकार घेत घरासमोरील रस्ता साफ करून कचरा एका ठिकाणी गोळा केला; मात्र तो उचलण्यासाठी गेले तीन ते चार दिवस कोणीही आलेले नाही. कचऱ्याची घंटागाडी नियमितपणे येते. गाणे वाजवत घराघरांतून ओला-सुका कचरा घेऊन निघून जाते. पण कॉलनीच्या रस्त्यांवर साचलेला कचरा व ढीग उचलण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आरोग्य विभागाबाबत नाराजी
निवडणूक काळात फटाक्यांचा कचरा, कागद, प्लास्टिक व पालापाचोळा मोठ्या प्रमाणात साचला आहे. तरीही तो उचलण्यासाठी गेल्या चार दिवसांत आरोग्य विभागाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारभाराबाबत नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. संबंधित आरोग्य विभागाने याची तातडीने दखल घेऊन अतिरिक्त कर्मचारी नेमावेत व चिंचवड परिसरातील इंदिरानगर, दळवीनगर तसेच प्रेमलोक पार्क येथील सर्व कॉलनी रस्त्यांची तत्काळ साफसफाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
‘‘सर्व कर्मचारी महापालिकेच्या निवडणूक कामकाजावर असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा अभाव होता. तरी आज सर्व ठिकाणी साफसफाई करण्यात येईल.’’
- सागर सणस, आरोग्य सहाय्यक, ब क्षेत्रीय कार्यालय
