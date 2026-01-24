रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत वायू प्रदूषण चाचणी शिबिर
चिंचवड, ता.२४ ः रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ अंतर्गत पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरी चिंचवड पीयूसी संघटनेच्यावतीने भोसरी येथे वायू प्रदूषण चाचणी शिबिर पार पडले. या शिबिरात एकूण ८५ वाहनांची वायू प्रदूषण तपासणी करण्यात आली.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव तसेच सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पवन नव्हाडे, मोटार वाहन निरीक्षक जयश्री सदगीर व प्रवीण हरदे उपस्थित होते.
यावेळी दुचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करणाऱ्या वाहनचालकांचा गुलाबपुष्प देऊन सन्मान करण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष रमेश चव्हाण, खजिनदार सागर सावंत, सुशील सरवदे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते. राकेश सायकर यांनी सूत्रसंचालन केले. अतुल जोशी यांनी आभार मानले.
