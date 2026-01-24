‘माझे ताट, माझी जबाबदारी’ उपक्रम पवनानगरला उत्साहात
चिंचवड, ता.२४ ः पवनानगर येथील एसकेएफ कॉलनी मित्र मंडळाच्यावतीने गणेश जयंतीनिमित्त आयोजित पर्यावरणपूरक व शून्य कचरा यावर आधारित उपक्रमात ‘माझे ताट, माझी जबाबदारी’ ही संकल्पना राबविण्यात आली. महाप्रसादासाठी ‘वापरा आणि फेका’ अशा पर्यावरणास घातक पत्रावळींऐवजी स्टीलच्या ताटांचा वापर करून एक आदर्श उदाहरण समाजासमोर ठेवले.
सामान्यतः यात्रा, उत्सव व जयंतीनिमित्त महाप्रसादाचे वाटप प्लास्टिक किंवा थर्माकोलच्या पत्रावळ्या, द्रोणात केले जाते. मात्र, ही साधने आरोग्यास घातक असून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करतात. त्यामुळे स्वच्छता व आरोग्य विभागावर अतिरिक्त ताण येतो. ही बाब लक्षात घेऊन एसकेएफ कॉलनी मित्र मंडळाने गणेश जयंती शून्य कचरा संकल्पनेवर साजरी करण्याचा निर्णय घेतला.
महाप्रसाद घेतल्यानंतर प्रत्येक भाविकाने स्वतःचे ताट साध्या पद्धतीने धुवून ठेवले. भाविकांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात गाणी व मनाचे श्लोक म्हणत महाप्रसादाचा आस्वाद घेतला. सुमारे १३०० गणेश भक्तांनी या महाप्रसादाचा लाभ घेतला. या उपक्रमासाठी काही दानशूर गणेश भक्तांनी आर्थिक योगदान दिले असल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष मनीष महामुनी यांनी दिली. भविष्यातही असे पर्यावरणपूरक उपक्रम सातत्याने राबविण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या उपक्रमाला अनेक नवनिर्वाचित नगरसेवक तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन मंडळाच्या कार्याचे मनापासून कौतुक केले.
