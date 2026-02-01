रस्ता सुरक्षेबाबत चिंचवडला जनजागृती
चिंचवड, ता. १ ः चिंचवड वाहतूक पोलिस तसेच टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम कंपनीच्या सहकार्याने चापेकर चौक येथे रस्ता सुरक्षा अभियानानिमित्त नुकताच जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. वाहतूक नियमांचे पालन करणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांचा यावेळी गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीता गायकवाड, महिला पोलिस हवालदार प्रज्वला बरवडे आणि त्यांच्या पथकाच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला. त्यामध्ये वाहतूक पोलिस निरीक्षक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चौकामध्ये नागरिकांना रस्ता सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन केले. वाहन चालविताना सीट बेल्ट लावणे, दुचाकीवर हेल्मेटचा वापर, वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
वाहतूक नियमांचे पालन करणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी मयूर जंगम यांच्यासह आनंद सावंत, जीवनराव रेडेकर, नवनाथ काळे, अमुलदास ख्रिस्तोफर, अमर गायकवाड, प्रदीप दगडे, शुभम शिंदे व कंपनीतील इतर सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये रस्ता सुरक्षेबाबत सकारात्मक जागरूकता निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले.
