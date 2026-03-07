महावितरण जनमित्रांचा बिजलीनगर येथे गौरव
चिंचवड, ता.७ : महावितरणच्या वतीने राष्ट्रीय लाईनमन दिनानिमित्त बिजलीनगर येथे महावितरणमधील जनमित्रांचा गौरव करण्यात आला. सर्व जनमित्रांना सुरक्षा साधनांच्या महत्त्वाची जाणीव करून देण्यासाठी सेफ्टी हेल्मेट आणि महावितरणची टोपी भेट म्हणून देण्यात आली.
गणेशखिंड परिमंडळाचे अधीक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड यांनी लाईनमन हे महावितरणचे खरे शिलेदार असल्याचे सांगत त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठ कामगिरीचे कौतुक केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पिंपरी विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोमनाथ मुंडे होते. पिंपरी विभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विश्वास भोसले, दिवाकर देशमुख, सचिन पाटील, कल्याण गिरी, भुजंग बाबर तसेच विभागातील सर्व सहाय्यक अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
कार्यक्रमात कर्मचाऱ्यांना विद्युत सुरक्षेची शपथही देण्यात आली. कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
या प्रसंगी तांत्रिक कामगार युनियन ५०५९ चे किशोर चोभे यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच वीज कामगार महासंघाचे गिरीश पिसाळ, मागासवर्गीय विद्युत संघटनेचे सिद्धार्थ थोरात आणि इलेक्ट्रिसिटी लाईनस्टाफचे सय्यद यांनीही आपले विचार मांडले.