पोस्टमन काकांकडून आता जीवन विम्याचीही सेवा
चिंचवड, ता.७ ः देशातील सर्वात जुनी आणि विश्वासार्ह जीवन विमा योजनांपैकी एक भारतीय टपाल विभागाची टपाल जीवन विमा योजना आता ‘पोस्टमन काका’ मार्फत आता थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. पोस्टमन काका टपाल जीवन विम्याची माहिती देत पॉलिसी उपलब्ध करून देणार आहेत. नागरिकांना २० हजार रुपयांपासून ते ५० लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण घेणे शक्य होणार आहे.
पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाने पिंपरी चिंचवड तसेच पुणे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व टपाल कार्यालयांमधील पोस्टमन व टपाल कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे नागरिकांना टपाल विभागाच्या सर्वात जुना आणि विश्वासार्ह अशा टपाल जीवन विमा योजनेची माहिती देऊन अधिकाधिक नागरिकांना या योजनेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्व पोस्टमन आणि पोस्टमास्तर यांना टपाल जीवन विम्याबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून ते नागरिकांना मार्गदर्शन करून पॉलिसी घेण्यासाठी मदत करणार आहेत.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- प्रति लाख रुपयांवर दरवर्षी सुमारे पाच हजार दोनशे रुपयांपर्यंत बोनस
- ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार परिपक्वतेची कालमर्यादा निश्चित करणे शक्य
- विम्याचा वार्षिक हप्ता भरल्यास दोन टक्के सूट, प्राप्तिकर कायद्यात करसवलत
- तीन वर्षांनी पॉलिसी गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध
- ऑनलाइन पद्धतीने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, बँक खात्यातून हप्ता वळता करण्याची सोय
- कोणत्याही वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता नाही
कोण आहेत पात्र ?
- विविध सरकारी विभागांतील कर्मचारी, अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचारी
- व्यावसायिक शैक्षणिक पात्रता असलेले नागरिक
- नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमधील नोंदीकृत कंपन्यांतील कर्मचारी
- कोणत्याही शाखेचे पदवीधर नागरिक
केंद्र सरकारच्या सामाजिक संरक्षण व आर्थिक उन्नतीच्या धोरणाला अधिक बळ देण्यासाठी टपाल जीवन विमा योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नागरिकांच्या आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीसह कौटुंबिक सुरक्षिततेसाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे.
- समीर महाजन, प्रवर अधीक्षक, पुणे शहर पूर्व विभाग