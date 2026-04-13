सामाजिक समता सप्ताहानिमित्त चिंचवडमध्ये ‘संविधान जागर’

चिंचवड, ता. १३ : महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या उद्योगनगर येथील कामगार कल्याण केंद्रात सामाजिक समता सप्ताहानिमित्त कार्यक्रम उत्साहात झाला. या कार्यक्रमात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.
प्रमुख पाहुणे गुणवंत कामगार अण्णा जोगदंड होते. प्रमुख वक्ते प्रा. केरनाथ ढवळे यांनी ‘संविधान जागर- मूलभूत हक्क व कर्तव्य’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.
जोगदंड यांनी डॉ. आंबेडकरांचे विचार आजही मार्गदर्शक असल्याचे नमूद करत कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.
केंद्र संचालक प्रदीप बोरसे यांनी कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. आभार अश्विनी दहितुले यांनी मानले. कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
