महादेवाचा चंदनउटी सोहळा इंदिरानगरमध्ये उत्साहात

चिंचवड, ता. २६ : इंदिरानगर येथील शिवलिंग नंदी मंदिर हनुमान ट्रस्टच्या वतीने वैशाख शुद्ध नवमीनिमित्त शनिवारी (ता.२५) महादेवाचा चंदनउटी सोहळा व मोगरा महोत्सव भक्तिभावाने आणि उत्साहात पार पडला.
मंदिराच्या तिसऱ्या वर्षानिमित्त आयोजित या सोहळ्यात सकाळी नित्य अभिषेकानंतर भगवान महादेव व नंदी महाराजांना चंदन उटीने लेपण करण्यात आले. पिंडीवर बेलपान, मोगरा व विविध फुलांनी आकर्षक सजावट करण्यात आली. मंदिर परिसर मोगऱ्याच्या सुगंधाने व चंदनाच्या गारव्याने मंगलमय झाला. सायंकाळी ७.३० वाजता आरती मोठ्या भक्तिभावात पार पडली. आरतीनंतर भाविकांना प्रसाद वाटप करण्यात आले. तसेच रात्री पहाटेपर्यंत जय शंकर भजनी मंडळातर्फे अखंड जागर भजनसेवा आयोजित करण्यात आली. या सोहळ्यास परिसरातील भाविकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शिवलिंग नंदी मंदिर ट्रस्ट व भजनी मंडळाचे सहकार्य लाभले.
